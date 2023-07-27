MLB／為了大谷翔平拚了！天使「幹大事」補曾丟無安打的白襪強投
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使傳出不賣大谷翔平，將要全力衝刺季後賽，今（27）日馬上與芝加哥白襪進行交易，換來右投Lucas Giolito和Reynaldo Lopez，補強投手陣容。
記者路皓惟/綜合報導
曾在2020年丟出無安打的Giolito，將在本季結束時成為自由球員。這位29歲右投在今年球季表現出色，主投121局繳出6勝6敗、防禦率3.79成績，K/9值達9.74，Giolito的加入將強化天使先發輪值，與大谷翔平、Reid Detmers、Patrick Sandoval、Griffin Canning和Tyler Anderson並肩作戰。
29歲的牛棚投手Lopez，也將在本季結束後成為自由球員，今年他43場出賽全是後援，主投42局送出52次三振，成績2勝5敗、防禦率4.25，拿下10次中繼成功和4次救援成功。
在這筆交易案中，白襪獲得天使小聯盟潛力捕手Edgar Quero和左投手Ky Bush。20歲的Quero在MLB Pipeline評選中排名天使農場第2，今年在2A打出.246/.386/.332的打擊三圍，擊出3支全壘打和35分打點。
23歲的Bush是在2021年選秀會第二輪被挑中，在天使農場系統排名第3，今年他在2A的6場先發中，繳出1勝3敗、防禦率5.88成績，主投26局丟出33次三振。