圖輯／漫博直擊！可愛版「約兒」來了　Coser、正妹一次打包

第22屆漫畫博覽會今（27）日正式登場，現場約1200個攤位，首日就吸引超過15萬人次到場，主辦單位估漫博五日可達60萬進場人潮，業績上看2.5億。不少Coser扮成動漫偶像前來，現場虛擬角色眾星雲集，包括《狂賭之淵》黃泉月露娜、《我推的孩子》星野愛、《原神》鍾離通通不畏風雨到漫博逛展，《NOWnews今日新聞》持續在現場蒐集Coser與漫博正妹美圖，本文將不斷更新，請讀者持續關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER神還原角色。（圖／記者鍾怡婷攝）▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER神還原角色。（圖／記者鍾怡婷攝）▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER不畏風雨逛展。（圖／記者鍾怡婷攝）▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER不畏風雨逛展。（圖／記者鍾怡婷攝）▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER不畏風雨逛展。（圖／記者鍾怡婷攝）▲漫畫博覽會今日盛大登場，現場COSER不畏風雨逛展。（圖／記者鍾怡婷攝）▲三國群英傳。（圖／記者鍾怡婷攝）直擊／漫博排隊看不到盡頭！Travis Japan開場嗨翻 舞台活動先收不畏颱風來襲！漫博夜排人潮滿滿 日本旅客來台全為「他」線上漫博會起跑！最低3折起滿額抽福袋 《咒術迴戰》新書免百元特企／強強聯手！《G9》結合電競、台灣IP出擊漫博