官兵受傷曝止血帶配合高裝檢不能用？軍方駁斥：網路傳聞不實
基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫日前驚傳120迫砲爆炸意外，造成9名官兵受傷。台灣基進台北市黨部主委、外科醫生吳欣岱表示，事發當時官兵緊急使用的止血帶竟是現場人員自購，只因網路傳聞為了配合國防部「高裝檢」，基層國軍收到止血帶「只能佩掛、不能用」的指令。對此，陸軍後勤指揮部今（27）日駁斥傳聞不實。
記者呂炯昌／台北報導
陸軍後勤指揮部澄清表示，單兵戰傷急救包（內含戰術止血帶）係民國111至114年分年採購，基隆彈藥分庫尚未獲撥，目前獲得之急救包已撥發至外離島地區，以及本島部分單位，並明訂相關使用規定，網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實。
陸軍後勤指揮部指出，為符合現代戰傷救護所需，提升戰場存活率，國軍已執行單兵戰傷救護訓練多年，並自去年起推廣訓練簽證，官兵深知其重要性，部分幹部自發性購置止血帶，於營內反覆熟稔救護技能。國軍對於各項安全極為重視，各營區均具EMT合格證照救護官兵，本次不幸事件，即為現場具EMT專長及戰傷救護完訓幹部施以初步急救措施。
陸軍後勤指揮部表示，各部隊醫務所及連級醫藥箱現均配有通用止血帶，若有缺損，可向三軍衛材供應處申補；本部將持續強化各營區緊急救護量能，以及戰傷救護訓練，以確保官兵人身安全。