滿滿香菜不夠！爆量青蔥加入漢堡 「早午餐店第一名」又搞創意
曾經獲得「最受網友歡迎的10大早午餐店」第一名的台中田樂漢堡( for Farm Burger)，在2年前於台中、台北兩地開設姊妹品牌「青春．Aoharu Burger」，同樣有洋風漢堡、義大利麵與甜點，尤其繼中華風油淋芫荽炸雞堡之後，又推出新品「青蔥太陽照燒炸雞堡」，獨特口味同樣吸睛。更因應夏季，整個「青春．Aoharu Burger」化身日式喫茶店，推出季節限定的甜點與冰飲。
記者葉盛耀/綜合報導
招牌的「手工珠貝天婦羅牛肉堡」、「炙烤油揚田樂牛肉堡」之後，「青春．Aoharu Burger」不斷推出新品，像是去年推出「中華風油淋芫荽炸雞堡」，以炸雞加上中華風油淋醬汁，再搭上大量新鮮香菜，看似搞怪的口味卻成為不少「香菜控」的最愛。
今夏創新口味再度重磅推出，此次是爆量的青蔥，「青蔥太陽照燒炸雞堡」內的炸雞同樣是以獨特醃製醬料醃漬再酥炸，搭配煎得焦香的太陽蛋和七味粉，而蔥段則以炙燒蔥段和炙燒青蔥末方式分別於台北店和台中店販售，酥脆雞肉搭著濃郁醬香與蔥辛，即便香濃卻顯得不膩口。
順應今年夏季天氣炎熱，「青春．Aoharu Burger」也推出多款結合冰淇淋、甜點的新品，像是台北世貿店限定的「喫茶風冰淇淋蘇打」，以各色的汽水搭配冰涼的的香草冰淇淋，視覺上沁涼消暑，入口秒回日本喫茶店氛圍。
甜點則大推「烤蘋果可頌派與冰淇淋」，由台中知名麵包店麵包林里手工製作的𝟸𝟽層可頌派皮，搭配自家製西西里杏仁餡、糖漬蘋果與香草冰淇淋，冰熱交融、香甜味宜人。另外還有「阿法奇朵與蘭姆葡萄巧克力餅」、「漂浮奶霜咖啡(台北世貿店限定) 」等，都是清涼消暑又好拍的飲品與甜點。
另外，想吃多汁重口味的創意漢堡，台中也有Chill Play去憂不累餐酒館，當初因為裝潢華麗吸睛，餐點也具水準，成為人氣餐廳，即日起每個週末及假日都將推出期間限定的精緻早午餐「Chill Chill Brunch」活動，超過3公分厚度漢堡排而做成招牌的的「手打牛肉漢堡」，強調有3公分厚度手做漢堡排，創意地加些許花椒油提味，配料還有生菜、牛番茄、酸黃瓜，大口咬下鮮爽多汁，同樣也清爽順口。