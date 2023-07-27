許茹芸好久不見！突曝「有心動的感覺」 10月7日北流開唱
有美聲天后美名的許茹芸，攜手金曲製作人荒井十一推出新單曲〈適合相愛的時辰〉，同時宣布即將啟動同名全新巡演，台北站10月7日於台北流行音樂中心舉行，她也對歌迷浪漫喊話：「想念我們相見的日子，是睽違許久的相見！期待10月大家來北流一起紀錄我們每個相愛的時辰。」
記者吳雨婕/綜合報導
許茹芸和金曲製作人荒井十一緣起大陸選秀節目《乘風破浪》第3季以及《時光音樂會》等知名實境節目，荒井十一在兩個節目中對於許茹芸的聲音有著更全面的認識，更對許茹芸說：「像妳這樣的聲音，真的需要有人來好好的保護。」進而催生了這首細膩且溫柔、屬於她獨特唱腔的新歌。
許茹芸首次聽到新歌Demo，直呼猶如一見鐘情般被深深吸引，坦言好久沒有這種心動的感覺，在過去一段消沉的時間裡，自己被這首歌治癒了，立刻留言給製作人，更表示「聽到這首歌，是我近期最開心的一件事。」也期望自己能夠用這首新歌療癒每位感到疲憊的心靈。
已4年沒舉辦大型演出的許茹芸，坦言相當緊張，但更多的是期待，自己能做的就是好好地唱歌，與歌迷一起記錄我們每個相愛的時辰。門票將在8月5日中午12點於KKTIX及全家Famiport全面啟售。