視導漢光反登陸操演　蔡英文肯定借鏡俄烏戰爭經驗、提升防衛能力

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，這場操演，除了搭配工兵部隊在灘岸設置阻絕設施，也參考俄烏戰爭經驗，結合既有地形，強化各式武器陣地，來達到抗彈、抗炸的效果，提升後備部隊在灘岸上的防衛作戰能力。
蔡英文說，她也看到，在大家戮力合作下，充分展現阻止敵軍建立灘頭陣地的作戰企圖，順利完成這次的聯合反登陸作戰任務。未來，面對的威脅和挑戰會越來越複雜，要預先設想複合式威脅的處境，擬定相關計畫，並且加強演練。
蔡英文表示，為了提升國土的防衛能量，除了三軍部隊要持續勤訓精練，也要整合地區的警、消、民防團隊、以及地方組織，才能實踐全民守護鄉里、保護國家的目標。
蔡英文視導「漢光39號演習—第三作戰區聯合反登陸作戰演練」，包括國家安全會議秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺、國家安全會議副秘書長陳文政、劉得金、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠、作戰區指揮官葉國輝、內政部長林右昌、海洋委員會主任委員管碧玲等均出席是項演習行程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。