漢光演習反登陸操演更接近實戰　專家：仍欠缺無人機防護作戰

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不過，宋玉寧指出，這次反登陸操演守備軍的掩體採開放式設置，對於無人機的防護不足，同時缺乏野戰防空能力，針對無人機反制也應該針對俄烏戰爭經驗進行改進。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，今年漢光演習實戰化程度還不錯，但是攻擊軍模擬能夠更精進，以更接近共軍現況，包括共軍已廣泛使用無人機，但漢光演習僅有防衛軍出動無人機，仍未有攻擊軍模擬出動無人機。另外，漢光演習都是用AAV7兩棲突擊車模擬共軍兩棲戰車，但是共軍已普遍運用氣墊船，國軍由於沒有氣墊船，這點需要想辦法處理。
揭仲表示，由於共軍集團軍、合成營、合成旅都有自己建置的電子戰單位，共軍很重視野戰單位電子戰，共軍登陸作戰時應該會廣泛運用電子作戰，但是國軍只有資通電軍有電子作戰單位，聯兵旅沒有直屬的電子戰單位，國軍有沒有將電子戰寫進劇本中模擬，這部分值得再強化。
揭仲表示，我國防衛作戰構想有在改變，110年國防部預算書中指出，將灘岸殲敵調整為聯合國土防衛，更重視灘岸後方的縱深地帶，乃至於城鎮作戰。
揭仲進一步表示，本次漢光39號演習已動員後備營在縱深地帶防衛，憲兵也在北市執行防衛科目，但是聯兵營仍被引導到灘岸與登陸軍做灘岸作戰，既然作戰構想已經提整，建議聯兵營與守備部隊可以在縱深地帶、城鎮周邊模擬依託城鎮做攻防，因為隨著共軍垂直、立體登陸能力增加，可以利用垂直機降兵力降落在海岸線後方，打亂國軍打擊部隊的部署，這些都已經出現在共軍教範當中，國軍應該對此進行演練。