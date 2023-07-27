周春米視察沿海抽水站　感謝國軍支援防災

屏東縣長周春米於今（27）日上午前往沿海地區視察抽水站運轉情況，並特別感謝國軍的辛勞。杜蘇芮颱風預計下午風雨將加劇，呼籲大家保持高度警戒，將災害降至最低。
記者莊全成／屏東報導
周春米在颱風來臨前的26日下午，已先前往恆春半島作視察，當晚回到屏東市的災害應變中心，與縣府團隊一同通宵監控颱風狀況。27日上午主持工作會報後，即刻前往沿海地區，視察佳冬鄉大武丁抽水站、林邊鄉公所瑤子口橋、東港分局後方排水、東港漁港、新園烏龍抽水站等抽水站，確認其運轉狀況，不敢有絲毫鬆懈。
屏東自莫拉克風災後，加強了防颱防災措施，積極爭取治水經費改善易淹水地區，興建大型抽水站、規劃滯洪池、疏洪分流等。周春米指出，目前各地區大型抽水站運作正常，每40分鐘可以抽走一個國際級游泳池的水量，且上游河川實施分流及截流措施，能夠因應豪雨、大豪雨或減緩積淹水情況。
周春米表示，縣府團隊與國軍建立了良好的合作默契，一旦遇到颱風豪雨，即成立災害應變中心，並請求國軍支援。截至26日18時，三地門鄉、佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮、春日鄉等鄉鎮提出兵力需求申請，國軍動員近50名兵力，出動3.5噸載重車5輛、偵搜車4輛、悍馬車1輛，協助預防性撤離及堆沙包加強防災作業等。