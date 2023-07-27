歌迷為進漫畫博覽會搞6人輪班夜排 風吹雨淋也要見Travis Japan
2023《漫畫博覽會》（簡稱：漫博）今（27）日起至31日於台北世貿一館登場，漫博特地邀請傑尼斯男團Travis Japan出席開幕典禮並擔任表演嘉賓，不少粉絲為了見到Travis Japan，23日就到場外夜排，歌迷無畏杜蘇芮颱風，風雨交加也啟動「6人輪班制」，只為搶到限額200名的粉絲見面會入場機會，也因為許多人輪班排隊，導致現場留下占位用的雨傘、紙箱以及垃圾，嚴重影響用路行人。
記者陳雅蘭/台北報導
Travis Japan自6月宣布初訪台參加漫博，就有不少粉絲摩拳擦掌要搶到限額200名的「ATC Special Stage」Travis Japan粉絲見面會，根據讀者向《NOWnews今日新聞》透露，23日開始就有歌迷在場外排隊，甚至有日本粉絲特地飛來台灣追星，櫻花妹更啟動「6人輪班制」輪流夜排。
網友也表示，因為粉絲夜排占位的關係，場外出現許多紙箱、雨傘等私人用品，加上颱風風雨影響，使得場外髒亂，嚴重影響周邊環境，他們私訊主辦也只得到「會盡快處理」的回答，由此可見Travis Japan魅力實在驚人。
Travis Japan今12點半出席見面會，開場先與樹懶人偶表演《JUST DANCE！》，再進行遊戲環節，優勝者可拿到台灣土產，隊長宮近海斗最終獲得第一名，並拿到一盒鳳梨酥，他開心的抱著鳳梨酥表演《Moving Pieces》，詢問是否要幫忙拿，卻遭到宮近海斗一秒回絕；離場前，Travis Japan也帶來新歌《Candy Kiss》，並一一向歌迷致謝。
此外，Travis Japan的活動現場有高牆圍住，歌迷即使無法入場，仍默默守在牆外聽「音漏」，滿足無法見到偶像的遺憾。