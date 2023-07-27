直擊／漫畫博覽會首日！東立人潮紫爆 粉絲怒轟：排3小時進不去
今（27）日漫畫博覽會於世貿一館登場，三大出版社木棉花、東立、台灣角川都湧現大量排隊人潮，其中「台灣角川」 推出10款超人氣特裝&限定版新強作，漫博首日新書熱銷單日就破萬冊；木棉花則是推出了七大特色動漫福袋，價格低至三折起， 一早就湧現排隊人潮；東立由於攤位地點的限制，粉絲早早就排隊到會場門口，需要撐著傘在雨中排隊，陳姓民眾就向記者透露，自己從9點開始排了3個小時，仍然還沒進到會場，而東立更是在下午約2點多宣布人潮眾多今日停止入場，混亂的排隊動線點燃粉絲怒火。
記者鍾怡婷/綜合報導。
《NOWnews》記者直擊漫博現場，三大出版社排隊人潮相當踴躍，其中東立約在早上11時就在漫博會場外排出長長的人龍，官網更是發出公告，現場排隊截止到下午3點，不過疑似動線規劃不完善，官網有許多粉絲不滿怒轟「可以請今天的會場主管出面說明一下為什麼動線如此混亂嗎？」、「動線超亂，在七號出口跟八號出口一堆人，而且不是只有東立的，還有其他店的人」、「一下叫人去八號一下叫人去七號，七號外面跟八號入場隊伍混在一起也沒有人在帶隊」。
除了東立由於人潮眾多提早暫停入場外，約下午15點後，木棉花以及台灣角川的人潮稍微減少，不用大排長龍也可以進到展場裡購物。台灣角川表示，雖然受到颱風輕微影響，開展首日依舊湧現滿滿人潮，新書更是單日熱銷破萬冊，本次推出10款超人氣特裝&限定版新強作、24部首賣新刊、19款會場加價購精品、4款限量套組以及67款全新動漫精品，商品數量有限，售完為止。
動畫代理商木棉花本次則是以《間諜家家酒》為入口主題歡迎粉絲到來，並推出了七大特色動漫福袋有《進擊的巨人》、《間諜家家酒》等等熱門IP，價格低至三折起！還有展場限定動漫質感周邊品《莉可麗絲 Lycoris Recoil》紀念款無框畫等，木棉花除了展場外也同步開通線上購物，網路與實體各有不同的優惠特色，讓粉絲不用到現場也能同歡。
據悉，受到疫情影響停辦數年後，漫畫博覽會於2022年正式回歸，當時開幕首日創下9萬人進場的驚人紀錄，並且總計約48-50萬人次進場；而今年2023年漫畫博覽會人潮更踴躍，官方提供數據表示，光是首日就已經達到15萬人潮，預估本次展期五天共計可達60萬人，商機則上看2.5億新台幣。