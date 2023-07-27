《未來少女》紫月光再添新戰力！日籍成員Hina來了 背景超級狂
全新女子選秀節目《未來少女》將於本周六（29日）正式播出，但在播出之前，由ACME娛樂公司推出的女團「紫月光」就已經獲得代言，成為餐廳品牌大使，今（27）日下午團員們現身台北小巨蛋替「RollFive墨式捲餅」站台，沒想到紫月光還宣布迎來日籍成員Hina的加入，而她的爸爸還是世界街舞大賽兩屆冠軍，超級瘋狂的背景，可謂是超強的戰力。
記者詹鎰睿/台北報導
來自日本靜岡縣的Hina，今年才剛滿18歲，卻擁有15年的舞齡，她的爸爸唐澤剛史可是世界街舞大賽兩屆冠軍，在從小耳濡目染之下，Hina徹底愛上跳舞。對於Hina的加入，紫月光的大家都相當開心。
Bling更笑說，自從Hina加入後，她們的外語能力有變得越來越好的感覺，由於Hina完全不會說中文，目前還在上中文課的關係，有時候大家必須日文夾雜的英文來和Hina溝通，反而讓團員們更有凝聚力的感覺。
戰友幽靈水晶的子秦、芝婷與FEniX曹家齊，3人也來到現場力挺支持，而身為師兄的曹家齊則給予師妹們鼓勵，更希望未來能有一起合作的機會，透過男女團的表演擦出不一樣的火花。其中，家齊更特別點名Bling，「她真的是個句點王耶！」從以前的內向個性到現在進步地非常多。Rinii則反讚師兄家齊很會救場，常在她們尷尬的時候成功救火。
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