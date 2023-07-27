痛經痛到連肛門也痛 ，中醫授「子宮內膜異位症」解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
經痛到連肛門也痛，竟是「子宮內膜異位」惹禍32歲王小姐，初診主訴近一年經痛加重，服用止痛藥緩解疼痛不顯著，近幾個月還伴隨肛門疼痛，一會兒抽痛，一會兒刺痛，甚至月經結束仍持續肛門悶痛，一個月當中有一半的時間都在痛，婦產科檢查為「子宮內膜異位症」且CA125也過高。中醫師周宗翰透過針灸及中藥治療一個月加上行經前埋線治療，經痛及肛門不適感緩解許多，不需再服用止痛藥。
中醫主要從「清熱利濕」、「活血化瘀」及「行氣止痛」來治療子宮內膜異位症常常在骨盆腔裡面會有反覆充血與發炎狀態，這在中醫觀點來看，是一種「濕熱」症狀，如果月經來時頻繁飲用黑糖薑茶來舒緩疼痛有可能是適得其反。周宗翰中醫師指出，這是因為子宮內膜發炎才會導致疼痛狀況，只有「清熱化瘀」、「行氣止痛」的中藥才能改善，常用少腹逐瘀湯及澤蘭、 益母草、 牛膝、延胡索、 香附等方藥。肛門疼痛的患者藉由針刺位於薦椎處的「八髎穴」或埋線治療，可放鬆筋膜的緊張感，對於疼痛緩解有很好的舒緩效果。
子宮內膜異位症患者「不宜」飲用補品子宮內膜異位患者大多體質兼有「濕熱症」，所以，應避免過度服用補藥，如四物湯、中將湯、八珍湯、十全大補湯等均應避免；而平日飲食如薑母鴉、羊肉爐、麻油雞等等藥饍食補均應減少。
另外，類雌激素食物吃的量也要有所節制，例如：山藥、雞睪丸、蜂王乳、大豆異黃酮、黃豆、紅肉等，周宗翰中醫師表示，偶爾吃點都沒有問題，但不適合一次吃太多。補品並不是完全不能吃，而是在適當時機吃，如體質較虛弱時，可以服用人參雞湯、何首烏雞湯等。平時飲食方面少吃油炸燒烤及甜食，且還需適時地排解壓力，多運動來降低罹患子宮內膜異位風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58693
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw