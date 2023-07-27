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新住民體驗田園樂！台大教授分享新知　「亞蔬」推廣原生蔬菜

▲新住民家庭體驗田園樂趣。（圖／移民署）
▲新住民家庭體驗田園樂趣。（圖／移民署）

國際中心賴正琳／綜合報導

近年來在台灣大街小巷，總可以看到許多東南亞異國料理的小吃及餐廳林立，而各式各樣的蔬菜，是東南亞傳統美食不可或缺的食材。為增進新住民及二代子女對於蔬菜多樣性的認識，移民署南區事務大隊台南市第二服務站25日邀請「亞蔬－世界蔬菜中心」副主任林彥蓉博士，分享推廣原生蔬菜的營養與重要性。

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林彥蓉身兼台灣大學農藝學系教授，從事農業研究逾30年，曾以分子育種培育早熟的青花菜及台南16號「台南越光米」，去年更榮獲全國十大傑出農業專家。她說，亞蔬是1971年由台、美、日、韓、泰、越及菲等七國，及亞洲開發銀行共同設立之國際研究機構，近年來著力於台灣、東南亞和非洲原生蔬菜之種原保護與利用，以守護大眾的糧食及營養安全。

▲世界蔬菜中心副主任林彥蓉分享傳統蔬菜的營養與重要性。（圖／移民署）
▲世界蔬菜中心副主任林彥蓉分享傳統蔬菜的營養與重要性。（圖／移民署）
林彥蓉表示，蔬菜在台灣常見以油炒為料理方式，而在新住民朋友的家鄉，則可能以汆燙、煮湯或簡單的醃漬為主。在傳統飲食文化方面，也會有原生於當地的蔬菜，像是秋葵、莧菜、翼豆、長蒴黃麻、落葵及水芹菜等，這些原生蔬菜富含許多營養，如維生素A、E、鐵、鈣及葉酸等。此外，面對極端氣候對蔬菜造成的衝擊，具有優良耐逆境能力的原生蔬菜重回餐盤上，這些富含高營養價值的蔬菜，可以讓大家吃得更健康。林彥蓉說，蔬菜多樣性對身體健康及文化傳承有其重要性，「蔬菜多樣性像一枚種子，若埋入台灣這塊土地，使其生根發芽，結成的果實不只是滿足日常生活所需，也是新住民與台灣文化的融合！」

活動也安排新住民親子體驗田園樂趣，大家挽起袖子，拿著園藝工具在苗圃裡採摘蔬菜。來自越南的阿玲和兒子初次下田，忙得不亦樂乎，她開心弟說：「今天的活動讓我和孩子對蔬菜的價值有了更多認識，以後在料理時也會更注重蔬食，讓家人吃得營養又健康。」就讀國中的新二代小睿則開心地說︰「因為家裡務農，平常就會利用假日到田裡幫忙，像鋤草、採水果都難不倒我，今天學習到許多關於蔬菜方面的知識，覺得收穫很多。」

▲新住民夫妻體驗下田的樂趣。（圖／移民署）
▲新住民夫妻體驗下田的樂趣。（圖／移民署）
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，新住民從家鄉承襲而來的傳統蔬菜料理，融入了台灣家常菜的風味，讓我們的飲食文化更具多元特色。另外，為提升新住民及其子女資訊應用能力，移民署自112年7月2日起開辦新住民免費資訊課程，共有12種熱門、實體及實作課程，歡迎踴躍報名參加，詳細資訊請洽詢服務站06-5817404或巨匠電腦股份有限公司0800-005-788。

▲移民署與亞蔬合辦多元文化活動。（圖／移民署）
▲移民署與亞蔬合辦多元文化活動。（圖／移民署）

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