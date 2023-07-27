新住民體驗田園樂！台大教授分享新知　「亞蔬」推廣原生蔬菜

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林彥蓉表示，蔬菜在台灣常見以油炒為料理方式，而在新住民朋友的家鄉，則可能以汆燙、煮湯或簡單的醃漬為主。在傳統飲食文化方面，也會有原生於當地的蔬菜，像是秋葵、莧菜、翼豆、長蒴黃麻、落葵及水芹菜等，這些原生蔬菜富含許多營養，如維生素A、E、鐵、鈣及葉酸等。此外，面對極端氣候對蔬菜造成的衝擊，具有優良耐逆境能力的原生蔬菜重回餐盤上，這些富含高營養價值的蔬菜，可以讓大家吃得更健康。林彥蓉說，蔬菜多樣性對身體健康及文化傳承有其重要性，「蔬菜多樣性像一枚種子，若埋入台灣這塊土地，使其生根發芽，結成的果實不只是滿足日常生活所需，也是新住民與台灣文化的融合！」
活動也安排新住民親子體驗田園樂趣，大家挽起袖子，拿著園藝工具在苗圃裡採摘蔬菜。來自越南的阿玲和兒子初次下田，忙得不亦樂乎，她開心弟說：「今天的活動讓我和孩子對蔬菜的價值有了更多認識，以後在料理時也會更注重蔬食，讓家人吃得營養又健康。」就讀國中的新二代小睿則開心地說︰「因為家裡務農，平常就會利用假日到田裡幫忙，像鋤草、採水果都難不倒我，今天學習到許多關於蔬菜方面的知識，覺得收穫很多。」
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，新住民從家鄉承襲而來的傳統蔬菜料理，融入了台灣家常菜的風味，讓我們的飲食文化更具多元特色。另外，為提升新住民及其子女資訊應用能力，移民署自112年7月2日起開辦新住民免費資訊課程，共有12種熱門、實體及實作課程，歡迎踴躍報名參加，詳細資訊請洽詢服務站06-5817404或巨匠電腦股份有限公司0800-005-788。