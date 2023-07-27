快訊／江宏傑煎熬1年勝訴！律師心疼：私下見他哭過好多次
台灣知名桌球好手江宏傑與福原愛的異國婚姻，2021年宣告畫下句點，孰料前妻去年將重要人物帶回日本度過暑假，約定好1個月後帶回，但在機場並未如約現身，讓江宏傑內心相當難受，如今事隔1年，日本法院7月20日宣判他獲得勝訴，律師透露這陣子江宏傑內心飽受煎熬，私下看見他哭了好幾次。
記者江芷稜/綜合報導
江宏傑今（27）日在日本律師大渕愛子、台灣律師徐崧博陪同下，在東京舉辦記者會，維護自己的權益。他首先為私事麻煩眾人，表示讓大家擔心了，透露7月20日收到日本法院判決勝訴後，努力與福原愛聯繫，希望她能遵守法律命令有所行動，但至今透過Email、傳真等方式，都被對方置之不理。直到今日凌晨，福原愛才透過律師表示，希望不要將官司訴諸國際，「切勿違反法官的要求。」
台灣律師徐崧博解釋，去年7月福原愛來台，返日後就失去聯繫，這種惡劣行為讓江宏傑擔心永遠見不到重要人物，內心非常痛苦，在這1年訴訟期間，私下討論官司時，律師多次見到他掉過眼淚，自己也很難過。而個性溫和的江宏傑，這段期間出席活動始終堅強以對，露出笑臉以樂觀心情面對官司，如今大動作舉辦國際記者會，可見內心相當堅決。