審計部最新報告：柯文哲前4年北市還債571億元、第2任則都沒還

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經查107至111年度歲入歲出餘絀情形，在歲入方面，決算數由107年度之1,721億餘元，下降至108年度之1,717億餘元後，即逐年漸增至111年度之1,867億餘元，增加150億餘元，增幅約8.75％，主要係稅課收入超收所致。
在歲出方面，決算數自107年度之1,670億餘元，降至108年度之1,614億餘元後，逐年漸增至110年度之1,812億餘元，111年度降至1,795億餘元，減少17億餘元，減幅約0.95％，主要係招標結餘等所致。
歲入歲出賸餘從109年度之89億餘元降至110年度之35億餘元後，雖於111年度增加至72億餘元，惟因111年度歲計賸餘不足以償還債務還本75億餘元，須移用以前年度歲計賸餘2億餘元予以彌平，且已連續2年（110及111年度）須移用以前年度歲計賸餘彌平收支短絀，累計餘絀從107年度之310億餘元，增至109年度之338億餘元。
另外，102至111年度台北市1年以上公共債務未償餘額實際數，雖已由1,630億餘元降至898億元，減幅732億元，惟108至111年度已連續4年債務未償餘額實際數皆維持898億元，未能實質減債。若以北市府資料103年債務1469億元計，柯文哲8年任期共還債571億元。
且中央銀行自111年3月起至112年3月已升息5次，共升息3碼，111年度台北市債務基金債務利息決算數4億7,584萬餘元，較110年度4億3,801萬餘元，增加3,783萬餘元，增幅8.64％，經函請注意財政體質與債息增加趨勢。
北市府回應，將繼續加強稅捐稽徵；鼓勵民間業者參與公共建設，紓減財政負擔；積極推動市有土地開發案，增益市庫收入；注意財政收支劃分法修法內容及進度，期合理調增台北市財源等措施；另將持續強化債務控管，評估適度增加還債金額，避免未來升息，加重債息負擔。
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