三星新摺疊機Flip5、Fold 5 8/3登台　達人讚很強！S Pen可惜了

三星昨（26）日晚間正式發表新一代摺疊機Galaxy Z Flip 5和Galaxy Z Fold 5，透過全新的軸承帶來更密合和輕薄的機身。台灣三星今（27）日也將於8月3日公布在台上市計劃，是否會跟著全球同步8月11開賣，當天應該就會有答案。針對新機，科技達人廖阿輝認為，Flip 5封面螢幕是很大的改變，Fold 5維持相同的大螢幕規格，重量和體積卻都更小，讓他直言：「很強！」，但S Pen的設計則讓他嘆氣：「怎麼還不能收到機身內？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 針對三星這是新款的摺疊機，YouTuber Tim哥和科技達人廖阿輝兩人認為，Flip 5改變很明顯，其中封面螢幕變超級大且實用度高。另外Tim哥認為Fold 5有三點改變相當明顯，包含新軸承，讓手機的密合度更高，且摺痕更不明顯，比上一代還要好，此外，S Pen更小且更好用。廖阿輝認為Fold 5在內外螢幕都沒有縮水的情況下，卻可以讓重量減輕且更薄，摺疊後中間不會有大縫隙，完整度高，讓他忍不說：「真的超級強！」但還是有些小地方值得改進，像是相機組合沒有變化，依舊是5,000 萬畫素廣角鏡頭＋1,000 萬畫素遠距鏡頭＋1,200 萬畫素超廣角鏡頭。封面螢幕相機為 1,000 萬畫素＋內頁螢幕下鏡頭則為 400 萬畫素。而S Pen 比上一代縮小了27%，但致命缺點為，依舊無法收納在機身內，必需使用專屬保護殼才能收納，讓他覺得很可惜。廖阿輝表示，對於Fold 5還是有更多期待，但他認為Fold 5 依舊是目前最強市售摺疊機。三星新摺疊機Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗 兩機8亮點報你知！三星發表會不只有Flip 5、Fold 5摺疊機 還有這5款新品同步登場全台手機降價排行出爐！三星A54降幅近五千 哀鳳「死豬價」超硬摺疊機大戰！ 三星、OPPO、Motorola三機型優缺點、價格一次看