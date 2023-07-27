腐女暴動！漫博推出各大BL限定商品　她「扛行李箱」爆買2萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
而近年來，BL題材廣受大眾歡迎，今年在「2023 漫畫博覽會」中，也能看到不少出版社強力推廣相關作品。像是東立出版社就邀請了日本知名BL漫畫《美好結局》作者おげれつたなか老師（OGERETSUTANAKA）舉行簽名會，長鴻出版社也邀請到《我們在謝幕後是專屬伴侶》作者ざらめ鮫老師，以及《惡癖》作者イイモ老師來舉辦簽名會，在尚未開展之前，就已經掀起不小話題。
另外，在LINE WEBTOON等漫畫平台崛起後，也為台灣掀起韓漫風潮，為台灣讀者們帶來有別於日本、中國等國家不同風格的作品。知翎文化／平心出版社在這次漫博中也推出多項韓國知名BL漫畫，如《危險便利商店》、《戀愛禁區兔子傳 童話繪本》的相關周邊，吸引許多「腐女」（指喜歡BL主題作品的女性）前往採購。
民眾王小姐甚至還帶了行李箱來「搬貨」，她表示，除了《危險便利商店》等BL漫畫之外，也購買了由國人原創作家淇夏推出的BL小說《可是祂又大又有錢耶》等書籍作品，另外還買了許多《戀愛禁區兔子傳》小型抱枕。王小姐透露，平常一個月會花大約1萬元再購買BL相關書籍以及周邊，但在漫博就已經花了約2萬元。
另外也有民眾透露，自己在27日開展當天，先來採購BL漫畫以及周邊商品，但28日還會再來會場參加《危險便利商店》作者gusao（945）的簽名會。
雖然像是東立、台灣角川、青文等出版社仍有主打其他一般向動漫作品，但仍有不少腐女為了展場限定商品而「衝」漫博，由此可見BL題材在台灣仍廣受歡迎。