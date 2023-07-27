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腐女暴動！漫博推出各大BL限定商品　她「扛行李箱」爆買2萬元

▲「2023漫畫博覽會」27日開展，可以看見有不少出版社力推BL作品。圖中作品為平心出版推出的《危險便利商店》。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.27）
▲「2023漫畫博覽會」27日開展，可以看見有不少出版社力推BL作品。圖中作品為平心出版推出的《危險便利商店》。（圖／記者徐筱晴攝2023.07.27）

記者徐筱晴／綜合報導

第22屆漫畫博覽會今（27）日在台北世貿一館盛大開展，由於一年一度的動漫盛事，可以看到不少動漫迷早早就來排隊，準備進場「爆買」。而隨著社會風氣開放，近年來BL（Boy’s Love）題材十分受到歡迎，在漫博會場就能看到不少民眾大包小包，甚至提著行李箱，到現場搶買展場限定商品。

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「2023 漫畫博覽會」在27日正式登場，即使杜蘇芮颱風來勢洶洶，仍澆不熄動漫迷的熱情，一早還未開放進場，就能看見不少人撐著雨傘在外頭等候。開放入場後，也能看到許多人直奔各大出版社，排隊搶買展場限定商品。

而近年來，BL題材廣受大眾歡迎，今年在「2023 漫畫博覽會」中，也能看到不少出版社強力推廣相關作品。像是東立出版社就邀請了日本知名BL漫畫《美好結局》作者おげれつたなか老師（OGERETSUTANAKA）舉行簽名會，長鴻出版社也邀請到《我們在謝幕後是專屬伴侶》作者ざらめ鮫老師，以及《惡癖》作者イイモ老師來舉辦簽名會，在尚未開展之前，就已經掀起不小話題。

另外，在LINE WEBTOON等漫畫平台崛起後，也為台灣掀起韓漫風潮，為台灣讀者們帶來有別於日本、中國等國家不同風格的作品。知翎文化／平心出版社在這次漫博中也推出多項韓國知名BL漫畫，如《危險便利商店》、《戀愛禁區兔子傳　童話繪本》的相關周邊，吸引許多「腐女」（指喜歡BL主題作品的女性）前往採購。

▲不少民眾趁著「2023漫畫博覽會」期間，特別衝到現場購買BL作品的展場限定商品。（圖／記者徐筱晴攝2027.07.27）
▲不少民眾趁著「2023漫畫博覽會」期間，特別衝到現場購買BL作品的展場限定商品。（圖／記者徐筱晴攝2027.07.27）
民眾王小姐甚至還帶了行李箱來「搬貨」，她表示，除了《危險便利商店》等BL漫畫之外，也購買了由國人原創作家淇夏推出的BL小說《可是祂又大又有錢耶》等書籍作品，另外還買了許多《戀愛禁區兔子傳》小型抱枕。王小姐透露，平常一個月會花大約1萬元再購買BL相關書籍以及周邊，但在漫博就已經花了約2萬元。

另外也有民眾透露，自己在27日開展當天，先來採購BL漫畫以及周邊商品，但28日還會再來會場參加《危險便利商店》作者gusao（945）的簽名會。

雖然像是東立、台灣角川、青文等出版社仍有主打其他一般向動漫作品，但仍有不少腐女為了展場限定商品而「衝」漫博，由此可見BL題材在台灣仍廣受歡迎。

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