規模創新高！亞洲生技大展雙主題展會　展現台灣產業創新爆發力

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其中台康生技生產之益康平®凍晶注射劑 150毫克(EIRGASUN® vial 150 mg)，為賀癌平(Herceptin®)的生物相似藥，亦為台灣第一個自行研發並生產上市成功的生物相似藥產品，不僅完成國際多國多中心臨床三期試驗，並已於今年5月正式收到台灣衛生福利部食品藥物管理署核准函核准藥證。主要用於治療早期HER2 陽性乳腺癌及轉移性乳癌及胃癌患者，台灣已有六個主要醫學中心收案，擁有實際台灣病患之數據，證實其安全性與療效與原廠相同。
此外，同期於展館１樓也同步登場的「亞洲美容保養．生技保健大展」，為台灣唯一以醫學美容保養和食品生技保健雙主題展覽，現場有超過300家廠商、近千個攤位，獨家展出台灣本土生技技轉應用、自有專利等技術，項目囊括全供應鏈，包括國內外創新原料、MIT自有品牌展售、保養保健類成品、專業包材設計與容器、代工經銷、系統化加盟培訓、專業檢測服務等。
而由國內再生醫療陞醫生技公司，所新開發的外泌體產品ExoGioV愛奇芙，因擁有市場及技術獨特性，成為今年下半年討論度最熱的再生醫學話題，更與三軍總醫院合作人體細胞IRB功效測試，其功效及驗證方式已發表於國際期刊，並獲得國際學術期刊所認可，且已申請多國專利，目前為外泌體合法合規龍頭原料商。
陞醫生技公司也透過生化脈衝外泌體，進軍美容保養市場，更與首創獨特極速保養特色的珺帆國際公司技術合作，獨家授權旗下良顏品牌，以創新的5秒面膜成為首位運用靜電紡絲原理技術，將外泌體成份精華紡絲成奈米級別的固態面膜，可快速溶解被肌膚吸收，此特性顛覆了以往敷面膜所需時間，敷後也不必再洗臉，大幅縮短保養步驟和程序，更是懶人保養的新福音新選擇，創新做法更是本屆生技展會中熱烈討論的重點及目光。