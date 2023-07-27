結合AI提升白斑照護品質！　高醫「色素性疾病治療中心」開發創新療法

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白斑不具傳染性 形成與多種因素有關高醫皮膚部藍政哲主任表示，白斑俗稱「白癜風」，是一種慢性皮膚疾病，特徵為黑色素細胞從皮膚上消失，能嚴重影響病人的外觀，並影響心理社會功能和生活品質。許多門診白斑就診病人，因社會大眾對白斑的認知不足，產生誤解和異樣眼光。然而，白斑形成與多種因素有關，包括遺傳、自體免疫、神經性影響等，白斑不具傳染性、不危害生命，過往對於白斑的發病機轉不明確，且治療過程漫長，病程難以預期，是常被忽視的疾病。
白斑治療方法多樣 結合AI技術提升精準度藍政哲主任進一步表示，白斑的治療方法很多，可略分為外用藥膏治療、照光治療和準分子雷射、口服藥物和黑色素移植手術等。必須根據範圍和分類綜合判斷評估。透過20多年的不斷努力與精進，皮膚部專注於白斑致病機轉，並開創可視光治療白斑的新途徑，建立了光照標準治療流程，並利用不同的光線特性對黑色素細胞再生機轉進行研究。
「色素性疾治療中心」建構色素性疾病基因診斷平台。並持續建構巨量的影像資料庫，給予大數據研究中心進行資料庫之影像學習分析，以深度學習模型進行訓練，透過AI技術有效辨識治療效果，依據所累積色素性疾病之病例數與研究成果，建構AI影像預測病人治療療效模型，協助日後估算色素性疾病人者改善皮膚色素問題所需之治療次數、增進患者對於治療效果之信心，並進一步提出專利申請，未來可嘉惠更多色素性疾病病人。
色素性疾病治療中心 提供全方位治療高雄醫學大學附設中和紀念醫院黃炫迪副院長表示，「色素性疾病治療中心」專注於色素性疾病治療之創新研發和臨床問題的解決。每年提供約10,000人次的照光治療，並在國際著名醫學期刊上發表了多篇相關研究論文，並獲得SNQ國家品質標章認證，肯定皮膚部醫療團隊對於色素性疾病治療的貢獻。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58633
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