福原愛出面阻止「不准開記者會」！江宏傑律師：難道他是被逼的？
江宏傑跟福原愛於2021年離婚，他們之間的問題尚未解決，江宏傑26日就預告要飛到日本，並於今（27）日舉辦國際記者會，他在日本律師大渕愛子的陪同下，宣布日本法院的判決，並向前妻喊話，大渕愛子也透露，自宣布要舉辦記者會的消息後，大渕愛子就收到福原愛的傳真「要求中止記者會」，但對於前夫提出的訴求、法院判決卻隻字不提。
記者陳雅蘭/綜合報導
江宏傑大動作飛到日本舉辦國際記者會的消息公開後，除了台灣網友與媒體，也引起日本媒體跟進報導，日網友也十分關注，但有人認為沒有開記者會的必要，因為場上只會有一方的說法，開記者會無法解決根本問題，不該把家務事搬上檯面，應該透過律師去溝通、解決才對。
江宏傑在日本律師大渕愛子、台灣律師徐崧博的陪同下，在記者會上先對於自己私事占用新聞版面致歉，並透露7月20日收到日本法院判決勝訴後，他努力與福原愛聯繫，希望她能遵守法律命令，但至今透過E-mail、傳真的方式，對方都置之不理；直到27日凌晨，福原愛才透過律師表示，希望不要將官司訴諸國際，「切勿違反法官的要求」。
大渕愛子表示，她有收到福原愛的傳真，內容是要求江宏傑中止記者會，但對於江宏傑要求的事項則隻字不提，大渕愛子說：「難道江宏傑要開記者會是被逼的嗎？我希望妳回顧一下自己的行為，客觀的思考一下原因」，大渕愛子還透露，目前他們仍無法聯繫到福原愛的任何一方。