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孫語霙營養師表示，鹽水雞食材準備過程通常是經水煮後涼拌，營養較少被破壞，也不會因高溫使油脂劣變增致癌風險，熱量也較低，所選食材肉類大多是雞胸肉、雞腿肉、雞翅等，蔬菜類也非常多元，也有澱粉類，有的攤位甚至還有水果類，營養相當均衡。整體而言不論是對減重、健康都可說是非常有幫助的料理。民眾挑選食材也可以留意種類。
肉類、蛋白質類：蛋白質類除了雞肉、內臟、其他肉類以外，也包括了加工程度較小的豆干、豆皮、蛋類等。
蔬果類：如花椰菜、木耳、水蓮、苦瓜、金針菇、筍片、洋蔥、海帶、小黃瓜、胡蘿蔔、白蘿蔔、秋葵、杏包菇、西洋芹、龍鬚菜、玉米筍、四季豆等。水果類也有許多會放進蘋果。
澱粉類：澱粉類可分成原型食物及加工食物，原型食物可如馬鈴薯、地瓜、蓮藕。加工食物類則包括了米血糕、糯米腸、甜不辣、芋頭糕等。
加工食物：除了上述提到的米血糕、糯米腸、甜不辣、芋頭糕，也包括素腰花、鑫鑫腸、百頁豆腐、貢丸等，都可視為加工食物。
吃鹽水雞注意６件事助養生！營養師：比例抓好還有利減重。
孫語霙營養師表示，鹽水雞雖大致而言是個相當健康且營養均衡的料理，但也不是怎麼吃都健康，也有需要留意的地方。
鹹度減半、辛香料佳：涮嘴可說是鹽水雞最大的賣點之一，讓人一口接一口，這也會放相當多的調味料或辛香料。不過若是鹽、胡椒粉、辣椒粉等調味料過多，除了容易影響心血管健康、引起三高等慢性病，也容易水腫，不利控制體重。因此建議吃的時候可和店家要求鹹度減半或更少，調味盡量以及蔥、蒜、洋蔥、辣椒等天然食材的辛香料為主。
原型食物為主、避免地雷食物：食材挑選建議以原型食物為主，加工類食物在製作過程當中除了營養被破壞，也通常會加入不少調味料，對於健康較不利。而雞肉雖為原型食物，但油脂或熱量較高、肉又較少，建議以雞胸、雞肉為主，避免雞皮、內臟、雞翅。不過為達身心平衡，若真想吃，建議可點一份就好。
留意種類搭配比例：以健康養生來看，建議蔬菜、水果、蛋白質、澱粉等量，更理想的狀態是蔬菜比其他種類更多，對減重也有幫助。以常見點５份為一個套餐來看，可雞肉１份或其他蛋白質、蔬菜３份、澱粉１份，水果類１份可自行斟酌。
特別留意澱粉類：特別提醒澱粉類，許多人隨個人喜好糯米腸、甜不辣、米血糕、芋頭糕一起點，當餐的澱粉量恐攝取過量，不利血糖也不利減重。
牙口不佳者可挑軟的吃：像是掉牙、缺牙、戴牙套、顳顎關節受傷等咬合不易的族群，可以點胡蘿蔔、白蘿蔔、豆干、筍片、小黃瓜等，質地較軟、較脆、較容易咀嚼的食材。
部分族群斟酌：鹽水雞畢竟大多為餐車攤位、許多食材又以生食為主，水煮冰鎮也不會再經過加熱，或多或少會有細菌，對免疫力正常的一般人而言影響不大，但對癌友等免疫力不佳族群風險就較高。而洗腎、透析的腎友，則除了考量免疫力，鉀、鈉也需嚴格控制。兩族群建議斟酌或避免。
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