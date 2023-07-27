你真的知道怎麼保護自己嗎？運動傷害大解析：學會 PEACE and LOVE 預防與處理運動傷害全攻略！

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常見的運動傷害
扭傷
過度伸展或撕裂韌帶而導致，最常見足踝扭傷、膝部扭傷，以及球類及持拍類運動最有可能會發生的旋轉肌群肌腱炎。
過度伸展或撕裂韌帶而導致，最常見足踝扭傷、膝部扭傷，以及球類及持拍類運動最有可能會發生的旋轉肌群肌腱炎。
拉傷
過度伸展或撕裂肌肉或肌腱而導致，嚴重的話還可能斷裂，例如腳踝後部的阿基里斯腱斷裂或破裂會造成劇烈疼痛和行走困難，最常拉傷的部位在脖子、下背、肩膀、腿部。
過度伸展或撕裂肌肉或肌腱而導致，嚴重的話還可能斷裂，例如腳踝後部的阿基里斯腱斷裂或破裂會造成劇烈疼痛和行走困難，最常拉傷的部位在脖子、下背、肩膀、腿部。
過度使用
因過度重覆使用某一關節或組織，使其超過其本身所能承受的能力，導致損傷、發炎的情況，例如過度活動膝關節而感到疼痛，過度使用手肘可能造成「網球肘」或「高爾夫球肘」。
因過度重覆使用某一關節或組織，使其超過其本身所能承受的能力，導致損傷、發炎的情況，例如過度活動膝關節而感到疼痛，過度使用手肘可能造成「網球肘」或「高爾夫球肘」。
骨折
骨骼受到衝擊後受損或斷裂就是骨折，周圍區域可能會感到劇痛並呈現紅腫現象，受傷的肢體可能會出現變形，並且在活動時可能會伴隨著聲響。
骨骼受到衝擊後受損或斷裂就是骨折，周圍區域可能會感到劇痛並呈現紅腫現象，受傷的肢體可能會出現變形，並且在活動時可能會伴隨著聲響。
運動傷害的處理方法
脫臼
當關節受到衝擊而脫離原位時，附近的韌帶也可能因外力而撕裂。這種情況下，患部可能會出現變形或不正常的扭曲，同時伴隨著劇痛和紅腫的現象。
當關節受到衝擊而脫離原位時，附近的韌帶也可能因外力而撕裂。這種情況下，患部可能會出現變形或不正常的扭曲，同時伴隨著劇痛和紅腫的現象。
過去常見的運動傷害處理方式為 RICE 方法，它分別代表了休息（rest）、冰敷（ice）、壓迫（compression）及抬高患處（elevation），它可以幫助減輕運動損傷初期的腫脹並防止額外的疼痛和瘀傷。但 2019 年，英國運動學會雜誌提出了運動傷害後處理的新觀念——PEACE and LOVE。這個新觀念的最大不同之處在於顛覆了過去受傷對於冰敷的必要性，雖然冰敷能緩和疼痛，但研究發現長時間的冰敷會減少組織的修復速度，因此建議冰敷應在受傷後 24 小時內分次進行，不要超過 48 小時。PEACE and LOVE 完整流程從受傷後的急性期到慢性恢復期，包括：
Protect 保護在受傷後的 1-3 天內，減少活動或限制運動，以減少出血，防止受傷纖維擴張，降低進一步傷害的風險。
Elevate 抬高將受傷的肢體抬高於心臟位置，避免組織液體堆積、腫脹。
Avoid anti-inflammatory modalities 避免使用抗炎治療避免消炎止痛藥物，發炎反應可以啟動我們組織修復的過程，若將發炎反應抑制下來會造成組織修復過程的干擾或延長。
Compress 壓迫使用包紮或繃帶對受傷區域施加外部機械壓力，有助於限制關節內水腫和組織出血。
Educate 衛教由專業的物理治療師提供正確的衛教以及如何在合理的範圍內活動，來使得後續的功能恢復達到最佳的效果。
Load 負重軟組織受傷後，盡早在受傷部位進行適當的負重，並在能夠忍受疼痛的情況下活動，有助於促進肌肉、肌腱和韌帶的後續修復和重建。
Optimism 樂觀樂觀的期望與更好的治療結果和預後相關。心理因素，如憂鬱和恐懼，可能會成為康復的障礙。
Vascularisation 血管生成受傷幾天後，在能夠承受（而非忍耐）的疼痛情況下進行適度的身體活動和運動，有助於促進受傷組織的血液回流，促進修復並減輕疼痛。
Exercise 鍛煉在受傷後早期開始有計劃的運動訓練，可以協助受傷部位恢復肌力、關節活動度和本體感覺，使受傷組織更有效地回復到正常功能水平。
如何預防運動傷害？
預防運動損傷的最好方法是適當的熱身和伸展運動，2019 年的一項研究表示，正確執行運動前的熱身將產生顯著效果，讓肌肉骨骼損傷的風險降低 35% 以上。肌肉未獲得適當伸展容易撕裂，熱身後肌肉會更加靈活有彈性，從而減少受傷的可能性。另外還可以採取其他方式來避免運動損傷：
- 熟知運動的正確觀念
了解運動的正確姿勢與活動方式，例如，在某些運動中，彎曲膝蓋可以幫助避免脊柱或臀部受傷。
- 準備適當的配備
穿適合的鞋子、穿戴相應的護具可降低受傷的風險。
- 了解及評估身體狀況
如果你已經受傷了，請待到痊癒再開始活動。若康復後返回運動時，請從低強度運動開始進行，讓身體漸漸習慣，不要負荷太重。
- 收操
運動結束後記得收操。
- 緩慢恢復活動
雖然適當休息很重要，但過度休息可能會延遲傷口的癒合，在經過48小時的冰敷和休息後，你可以開始使用熱敷來幫助放鬆緊繃的肌肉。熱敷可以促進血液循環，舒緩肌肉緊張，並加速康復過程。然後適度地進行運動，以確保傷口的正確癒合並避免進一步的損傷。
許多運動傷害是可以預防的，但有時候即使我們做好了萬全準備，仍然會發生一些意想不到的傷害，如果是嚴重的傷害如脫臼、骨折或是難以忍受的疼痛，務必要立刻就醫；若是輕微的不適或是扭傷，可以依照 PEACE and LOVE 的原則先進行處置，但若痛感以及腫脹程度並沒有隨著休息而減緩，反而持續增加的話，也要就醫讓醫師做進一步的檢查。
運動是風險與健康效益並存的活動，但當受傷時請不要慌張！重要的是我們能夠及時處理這些傷害。讓我們保持積極的態度面對運動，讓它成為一個健康、快樂的體驗！
參考文獻：1. Everything You Need to Know About Sports Injuries and Rehab
2. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE
3. Current trends in sport injury prevention
文／邱子丹、圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 你真的知道怎麼保護自己嗎？運動傷害大解析：學會 PEACE and LOVE 預防與處理運動傷害全攻略！