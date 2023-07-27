福原愛失聯1年！江宏傑飛日本「開國際記者會」對決　經紀人證實

明星夫妻撕破臉！何守正姊姊開戰小嫻　夏克立嗆黃嘉千操控輿論

▲小嫻（右）和何守正離婚後，雙方親友吵得不可開交。（圖／記者葉政勳攝）
▲小嫻（右）和何守正離婚後，雙方親友吵得不可開交。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

江宏傑不滿福原愛從去年7月與他斷連至今，今（27）日開國際記者會攤牌，如他們從佳偶變怨偶的明星夫妻不在少數，近年最著名的首推大S（徐熙媛）與汪小菲，風波延燒1年半仍餘波盪漾，黃嘉千和夏克立離婚撕破臉，官司還在進行，還有小嫻與何守正，兩人分開原因太八卦，從此不再有交集。

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小嫻當年現身球場為小2歲前職籃球星何守正加油，後來雙方認愛，2012年飛到美國登記結婚，怎料，2018年7月，小嫻和何守正面色鐵青到戶政事務所補辦結婚登記再簽字離婚，婚變原因眾說紛紜，外界猜測導火線是小嫻天生無子宮，不能生育，夫妻赴美求子未果，加上婆媳不睦，何家人把小嫻當空氣，宗教信仰不同等原因。何守正姊姊、友人和小嫻友人甚至隔空互嗆，數落對方不是，何守正二姊強調「不會生」從來不是問題，「不愛了」才是，更意有所指暗諷「強迫人去吃seafood」，鬧得很難看。

▲小嫻（左圖）曾和何守正有一段婚姻。（圖／NOWnews資料照）
▲小嫻（左圖）和何守正有一段5年多的婚姻。（圖／NOWnews資料照）
黃嘉千和夏克立2005年因戲結緣，隔年9月在加拿大完婚，2022年7月女方坦承婚變，與夏克立正在進行離婚官司，從IG照片可見，全家人最後一次出遊是2021年9月，夫妻相當甜蜜，沒想到，1年後兩人就翻臉，夏克立女密友出面爆料黃嘉千5大罪狀，黃嘉千好友竇智孔暗譏男方是「垃圾」。週刊爆出夏克立多次對黃嘉千家暴，甚至拿枕頭當武器，黃嘉千深感生命受到威脅，才決心離婚，女密友反咬黃嘉千「製造家暴場景錄音」，夏克立回台後，暗指黃嘉千抹黑他精神有問題，利用媒體操控輿論，強調自己才是被害人。

▲黃嘉千（左圖）和夏克立婚姻問題難解，至今還在打官司。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）
▲黃嘉千（左圖）和夏克立婚姻問題難解，至今還在打離婚官司。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）
大S（徐熙媛）和汪小菲剛慶祝完結婚10週年，2021年6月汪小菲發文談兩岸議題，一句「歷史書裡一定記著這幫漢奸」忍火大S，怒回媒體「離婚手續在辦了」，兩人撐到11月發聯合聲明「決定和平解除婚姻關係」。才平靜1年，汪小菲因為被大S追討積欠的500萬元生活費理智線斷裂，爆走發文，把徐家人罵了一輪，汪母張蘭也加入戰局，前姻親的各種黑料齊出，把大S經紀人、徐媽媽搞得快崩潰，疲於回應、發聲明駁斥，最後還上演街頭割床墊事件，曲折又灑狗血的情節連八點檔都望塵莫及。

▲大S（右）證實和汪小菲結婚期間不只流產一次。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（右）與汪小菲婚姻風暴轟動兩岸三地娛樂圈。（圖／NOWnews資料照）
曹格2008年與化妝師吳速玲步入禮堂，婚後男方屢次酒後鬧事，2022年11月兩人宣布結束14年婚姻，而正式離婚前後，曹格多次脫序發文，除了爆粗口還發布不知所云、語意不詳的字句，如「我老婆愛這個人！夠厲害了吧」、「我變壞了」、「關你屁事啊」、「So I care?」、「好看嗎？喜歡看別人的痛苦嗎」，身心狀況備受關切，最近一次是今年7月，跑到前妻IG留言洗版，並在自己版上接連貼出和前妻合照，直呼「看妳律師會不會打給我」、「亂七八糟了，但還是愛她」、「好痛苦，請幫幫我」，經紀公司以「他在療傷中」解釋。

▲曹格（左）連發多張與吳速玲合照。（圖／曹格IG）
▲吳速玲（右）斷開曹格後曾吐露離婚心情，「結束婚姻關係對我們而言都是新的開始」。（圖／曹格IG）

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