明星夫妻撕破臉！何守正姊姊開戰小嫻　夏克立嗆黃嘉千操控輿論

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黃嘉千和夏克立2005年因戲結緣，隔年9月在加拿大完婚，2022年7月女方坦承婚變，與夏克立正在進行離婚官司，從IG照片可見，全家人最後一次出遊是2021年9月，夫妻相當甜蜜，沒想到，1年後兩人就翻臉，夏克立女密友出面爆料黃嘉千5大罪狀，黃嘉千好友竇智孔暗譏男方是「垃圾」。週刊爆出夏克立多次對黃嘉千家暴，甚至拿枕頭當武器，黃嘉千深感生命受到威脅，才決心離婚，女密友反咬黃嘉千「製造家暴場景錄音」，夏克立回台後，暗指黃嘉千抹黑他精神有問題，利用媒體操控輿論，強調自己才是被害人。
大S（徐熙媛）和汪小菲剛慶祝完結婚10週年，2021年6月汪小菲發文談兩岸議題，一句「歷史書裡一定記著這幫漢奸」忍火大S，怒回媒體「離婚手續在辦了」，兩人撐到11月發聯合聲明「決定和平解除婚姻關係」。才平靜1年，汪小菲因為被大S追討積欠的500萬元生活費理智線斷裂，爆走發文，把徐家人罵了一輪，汪母張蘭也加入戰局，前姻親的各種黑料齊出，把大S經紀人、徐媽媽搞得快崩潰，疲於回應、發聲明駁斥，最後還上演街頭割床墊事件，曲折又灑狗血的情節連八點檔都望塵莫及。
曹格2008年與化妝師吳速玲步入禮堂，婚後男方屢次酒後鬧事，2022年11月兩人宣布結束14年婚姻，而正式離婚前後，曹格多次脫序發文，除了爆粗口還發布不知所云、語意不詳的字句，如「我老婆愛這個人！夠厲害了吧」、「我變壞了」、「關你屁事啊」、「So I care?」、「好看嗎？喜歡看別人的痛苦嗎」，身心狀況備受關切，最近一次是今年7月，跑到前妻IG留言洗版，並在自己版上接連貼出和前妻合照，直呼「看妳律師會不會打給我」、「亂七八糟了，但還是愛她」、「好痛苦，請幫幫我」，經紀公司以「他在療傷中」解釋。