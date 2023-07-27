AI可讓元宇宙重生？Futureverse獲5400萬美元融資　68％企業看好

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Futureverse的創始人在聲明中表示，元宇宙有潛力改變人類相互交流和互動的方式，但要發揮全部潛力，就必須擁有一套開放的、可擴展、可互容的技術「基礎設施」，而這就是Futureverse在做的事。
Futureverse指出，他們相信元宇宙就是網路的下一個進化形態，透過沉浸式體驗與可攜式數位身份，能讓用戶獲得與現實生活無縫接軌的使用經驗，而AI則是打造這些工具的關鍵技術。
如果說，Futureverse成功獲得融資只是個案，那麼，普華永道印度的研究報告，就更全面的說明為何AI和元宇宙結合受到看好。
普華永道印度報告中指出，看好的重要原因包括考慮到未來的年輕世代，從小就習慣擁抱虛擬世界且熟悉數位技術，AI和元宇宙結合帶來的沉浸式體驗，無論是吸引客戶或是提升員工職能，都有廣泛的成長潛力和各種可能機會。
普華永道印度報告表示，AR（擴增實境）和VR（虛擬實境） 的技術很關鍵，等於是元宇宙的基礎設施，但真正的核心在於線上社群必須發展出合作夥伴關係和一套生態系統，讓元宇宙不僅是作為一種孤立的體驗而存在，而能夠實現線上線下、以及在網路上轉移資產和身份等等操作，這才是關鍵的驅動力。
普華永道印度報告還提到，基於區塊鏈的NFT的應用，能夠被完整追蹤，驗證所有權和轉移更加容易，也可望隨著元宇宙的擴展，重新在虛擬體驗上找到優勢。
不過，也不要忽略迪士尼在今年裁員時取消了元宇宙相關部門、資遣大量員工，而微軟也在今年終止了元宇宙團隊的工作項目推進。關於元宇宙的前景始終是爭論不休的話題，AI爆紅讓元宇宙再次獲得新動力，但最終元宇宙會如何演變，仍有待時間證明。