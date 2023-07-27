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AI可讓元宇宙重生？Futureverse獲5400萬美元融資　68％企業看好

▲隨著生成式AI爆紅，AI技術推動元宇宙發展，兩者之間的協同作用再度勾起市場期待，普華永道印度（PwC India）今年4月的報告中指出，有68％的企業計畫在未來2～5年內嵌入元宇宙。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲隨著生成式AI爆紅，AI技術推動元宇宙發展，兩者之間的協同作用再度勾起市場期待，普華永道印度（PwC India）今年4月的報告中指出，有68％的企業計畫在未來2～5年內嵌入元宇宙。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

臉書創始人祖克柏（Mark Zuckerberg）日前受訪時表示，投資元宇宙是項長期賭注，他無法保證賭注一定正確，但他認為這是世界發展的方向。而隨著生成式AI橫空出世，AI技術推動元宇宙發展，兩者之間的協同作用再度勾起市場期待。普華永道印度（PwC India）今年4月的報告中指出，有68％的企業計畫在未來2～5年內嵌入元宇宙，而致力於將AI和元宇宙結合的新創公司Futureverse，於本（7）月18號最新一輪融資獲得5400萬美元挹注，順利融資的結果也表明，投資人對AI和元宇宙的化學反應仍然相當看好。

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Futureverse是一家改善元宇宙「基礎設施」的公司，在2022年底由11家公司合併組成，本來就具有區塊鏈、加密技術和遊戲內容等等專長，而未來願景則是透過AI生成的技術運用，讓有意進入元宇宙的公司能夠快速產生內容，包括音樂、物件、角色、動畫、應用程式等等。

Futureverse的創始人在聲明中表示，元宇宙有潛力改變人類相互交流和互動的方式，但要發揮全部潛力，就必須擁有一套開放的、可擴展、可互容的技術「基礎設施」，而這就是Futureverse在做的事。

Futureverse指出，他們相信元宇宙就是網路的下一個進化形態，透過沉浸式體驗與可攜式數位身份，能讓用戶獲得與現實生活無縫接軌的使用經驗，而AI則是打造這些工具的關鍵技術。

如果說，Futureverse成功獲得融資只是個案，那麼，普華永道印度的研究報告，就更全面的說明為何AI和元宇宙結合受到看好。

普華永道印度報告中指出，看好的重要原因包括考慮到未來的年輕世代，從小就習慣擁抱虛擬世界且熟悉數位技術，AI和元宇宙結合帶來的沉浸式體驗，無論是吸引客戶或是提升員工職能，都有廣泛的成長潛力和各種可能機會。

普華永道印度報告表示，AR（擴增實境）和VR（虛擬實境） 的技術很關鍵，等於是元宇宙的基礎設施，但真正的核心在於線上社群必須發展出合作夥伴關係和一套生態系統，讓元宇宙不僅是作為一種孤立的體驗而存在，而能夠實現線上線下、以及在網路上轉移資產和身份等等操作，這才是關鍵的驅動力。

普華永道印度報告還提到，基於區塊鏈的NFT的應用，能夠被完整追蹤，驗證所有權和轉移更加容易，也可望隨著元宇宙的擴展，重新在虛擬體驗上找到優勢。

不過，也不要忽略迪士尼在今年裁員時取消了元宇宙相關部門、資遣大量員工，而微軟也在今年終止了元宇宙團隊的工作項目推進。關於元宇宙的前景始終是爭論不休的話題，AI爆紅讓元宇宙再次獲得新動力，但最終元宇宙會如何演變，仍有待時間證明。

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