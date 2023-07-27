又1童流感「急性壞死性腦炎」　病程快速發病後4天病逝！

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新增6例死亡 10歲童「急性壞死性腦炎」病逝根據疾管署社區合約實驗室分離資料顯示，近4週出流感病毒仍以A型H1N1為多。而類流感門急診就診人次持續下降，不過流感併發重症通報數尚未明顯下降。
疾管署說明，上週新增26例流感併發重症（24例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A型未分型），年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、8例女性。
另外，新增6例死亡，均為A型H1N1，年齡介於10－60多歲。其中5例年齡介於30－60多歲都有潛在的慢性疾病，主要都是因為流感併發肺炎後，合併有呼吸衰竭而病逝。
至於年紀最小的為南部10歲女童，本身沒有潛在疾病，而且有接種過本季流感疫苗。疾管署防疫醫師林詠青表示，這名女童在7月中旬開始出現高燒超過40℃、呼吸道症狀等，發病後隔天家屬發現其有意識不清、步態不穩等重症徵兆，前往急診後進行流感快篩確認感染A型流感。
同時，經過電腦斷層檢查後發現女童有嚴重的急性腦炎，因此立刻收治加護病房繼續進行治療，不過後來因為腦炎狀況嚴重已構成「急性壞死性腦炎」，發病後4天就因此而不幸過世。
與最小死亡病例死因相同 醫師籲注意警示症狀林詠青醫師指出，根據國內研究，兒童感染流感後大約有1－2%會出現腦炎，而腦炎中最嚴重的狀況就是「急性壞死性腦炎」又稱為「急性壞死性腦病變」，它的致死率可能高達3－4成，而且病程變化非常快速。
而今年最小的4歲流感死亡個案也是因為急性壞死性腦炎而致死。林詠青醫師呼籲，幼童感染流感後，若發現有疑似腦炎的神經學症狀，例如：意識改變、抽搐，或是局部的神經學症狀（如：肢體無力）等，應盡速前往就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58683
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