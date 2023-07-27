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疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱

疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱
疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱

Heho健康

正值壯年的郭先生去年新冠確診後就一直反覆出現喉嚨痛和咳嗽問題，加上有腸躁症及甲狀腺結節病史，這一年來不定時出現心悸且伴隨血壓飆高，偶爾解小便不順。三週前又感冒的他，還出現急性發燒及喉嚨痛等症狀，雖然感冒已經痊癒，但是咳嗽還是相當嚴重，於是前往中醫門診看病。

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郭先生表示，他只要一講話就會引發乾咳、喉嚨癢、咳嗽偶爾會有痰，但不會咳到呼吸困難或胸悶，睡覺或活動時也不會喘，經醫師診斷後確認是因感染後咽喉發炎、粘膜受損尚未康復而產生慢性咳嗽，於是開立銀翹散與麻杏甘石湯並搭配雷射針灸輔助，經過 2 週治療，症狀終於獲得緩解。

咳嗽原因多，久咳不癒就需提高警覺

奇美醫院中醫部醫師梁祐爾指出，咽喉是「心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道」。慢性咳嗽除了可能是感染尚未痊癒所致，還需考慮是否為鼻涕倒流、氣喘、胃食道逆流，排除肺部發炎、癌症、上呼吸道阻塞、感覺神經過度敏感、藥物副作用等可能性。在疫情開始之後，這類「確診後遺留的慢性咳嗽」並不少見，時間從數周到半年以上的都有，也因此讓病人不勝其煩。

根據奇美醫院中醫部統計 2020 至 2022 年約有兩千位病人因咳嗽求診，其中確診誘發慢性咳嗽共近百位，時間較長者為數月，最短者則為 3 週以上（慢性咳嗽的嚴格定義為 8 週以上），平均治療為 2 週，目前門診仍有不少病人因咳嗽而前來就診。



雷射針灸刺激穴位，低能量雷射有效刺激

梁祐爾表示，中醫調治咳喘，是根據是不是有外感病邪，或是體質陰陽虛實偏盛，治療上會隨病況緩急及症狀表現給予治療。

典籍《素問．咳論》中有「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」的明訓，臨床上尤其著重肺、脾、腎三個臟器的關係。三者都是調節氣體出入吐納與痰濕生成的重要臟腑，唯有三者的功能正常才能讓人不咳而呼吸順暢；而心、肝火熱上逆同樣也會影響咳嗽。除了確定外來的感染解除了沒，還要注意病人平時體力、消化、情緒跟睡眠情形。

依中醫觀點，醫師判斷郭先生的喉癢久咳，屬於外感的表邪未解、風邪戀肺，而他平常性急緊張、不好入睡，加上心悸、血壓高、小便不順伴隨腰痠，舌頭顏色紅、舌苔少，脈象滑短，顯示體質上屬氣鬱化火。首次處方以銀翹散與麻杏甘石湯宣肺解表，加上紫蘇葉、浙貝母、陳皮、砂仁、厚朴行氣化痰止咳，服藥 2 天後咳嗽就緩解許多。

後續再以止嗽散止咳化痰，搭配加味逍遙散、牡蠣、鉤藤、蟬蛻、黃芩疏肝平肝清熱，與生地黃、桑寄生補益肝腎。除了藥物外，再搭配雷射針灸以低能量雷射刺激有反應的耳朵穴道氣管點、肺點、耳神門、交感點、內分泌點，及軀幹穴道孔最、列缺、少商、印堂、內關。經過中藥內服合併雷射針灸後，咳嗽已不再困擾他，內分泌及交感神經偏亢情形也逐漸平復及穩定。

從病程及體質下手，遵守生活保健 4 重點

梁祐爾表示，中醫治療咳嗽從病程及體質下手，可避免後遺症發生，而日常生活保健對預防慢性咳嗽也有幫助：

1. 避免受涼：夜晚外出、凌晨起床、進冷氣房時酌加薄外套或脖圍；勿冷風直吹，尤其是頭髮尚未吹乾、膚表潮濕或有汗時。

2. 飲食作息正常：均衡且規律的飲食可培養健康的腸道菌叢、提升免疫力，適度補充根莖類、五穀、肉類等有助補充氣力；睡眠不足會影響內分泌及代謝，容易疲倦，生病復原慢。

3. 強健穴道按摩：深度按壓合谷穴、列缺穴，可通經活絡，防止感冒咳嗽。



4. 養肺茶飲：黨參 10g＋百合 5g。將中藥材用 600c.c. 的水煮沸後，小火煮 10 分鐘，放溫飲用。黨參提升免疫力及消化道功能，改善身體虛弱、營養不良；百合生津止咳並清熱安神，保養咽喉等呼吸道，同時緩解焦躁的情緒。

文／賴以玲　圖／楊紹楚

諮詢專家：奇美醫院中醫部醫師梁祐爾

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱

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