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咳嗽原因多，久咳不癒就需提高警覺
奇美醫院中醫部醫師梁祐爾指出，咽喉是「心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道」。慢性咳嗽除了可能是感染尚未痊癒所致，還需考慮是否為鼻涕倒流、氣喘、胃食道逆流，排除肺部發炎、癌症、上呼吸道阻塞、感覺神經過度敏感、藥物副作用等可能性。在疫情開始之後，這類「確診後遺留的慢性咳嗽」並不少見，時間從數周到半年以上的都有，也因此讓病人不勝其煩。
根據奇美醫院中醫部統計 2020 至 2022 年約有兩千位病人因咳嗽求診，其中確診誘發慢性咳嗽共近百位，時間較長者為數月，最短者則為 3 週以上（慢性咳嗽的嚴格定義為 8 週以上），平均治療為 2 週，目前門診仍有不少病人因咳嗽而前來就診。
雷射針灸刺激穴位，低能量雷射有效刺激
梁祐爾表示，中醫調治咳喘，是根據是不是有外感病邪，或是體質陰陽虛實偏盛，治療上會隨病況緩急及症狀表現給予治療。
典籍《素問．咳論》中有「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」的明訓，臨床上尤其著重肺、脾、腎三個臟器的關係。三者都是調節氣體出入吐納與痰濕生成的重要臟腑，唯有三者的功能正常才能讓人不咳而呼吸順暢；而心、肝火熱上逆同樣也會影響咳嗽。除了確定外來的感染解除了沒，還要注意病人平時體力、消化、情緒跟睡眠情形。
依中醫觀點，醫師判斷郭先生的喉癢久咳，屬於外感的表邪未解、風邪戀肺，而他平常性急緊張、不好入睡，加上心悸、血壓高、小便不順伴隨腰痠，舌頭顏色紅、舌苔少，脈象滑短，顯示體質上屬氣鬱化火。首次處方以銀翹散與麻杏甘石湯宣肺解表，加上紫蘇葉、浙貝母、陳皮、砂仁、厚朴行氣化痰止咳，服藥 2 天後咳嗽就緩解許多。
後續再以止嗽散止咳化痰，搭配加味逍遙散、牡蠣、鉤藤、蟬蛻、黃芩疏肝平肝清熱，與生地黃、桑寄生補益肝腎。除了藥物外，再搭配雷射針灸以低能量雷射刺激有反應的耳朵穴道氣管點、肺點、耳神門、交感點、內分泌點，及軀幹穴道孔最、列缺、少商、印堂、內關。經過中藥內服合併雷射針灸後，咳嗽已不再困擾他，內分泌及交感神經偏亢情形也逐漸平復及穩定。
從病程及體質下手，遵守生活保健 4 重點
梁祐爾表示，中醫治療咳嗽從病程及體質下手，可避免後遺症發生，而日常生活保健對預防慢性咳嗽也有幫助：
1. 避免受涼：夜晚外出、凌晨起床、進冷氣房時酌加薄外套或脖圍；勿冷風直吹，尤其是頭髮尚未吹乾、膚表潮濕或有汗時。
2. 飲食作息正常：均衡且規律的飲食可培養健康的腸道菌叢、提升免疫力，適度補充根莖類、五穀、肉類等有助補充氣力；睡眠不足會影響內分泌及代謝，容易疲倦，生病復原慢。
3. 強健穴道按摩：深度按壓合谷穴、列缺穴，可通經活絡，防止感冒咳嗽。
4. 養肺茶飲：黨參 10g＋百合 5g。將中藥材用 600c.c. 的水煮沸後，小火煮 10 分鐘，放溫飲用。黨參提升免疫力及消化道功能，改善身體虛弱、營養不良；百合生津止咳並清熱安神，保養咽喉等呼吸道，同時緩解焦躁的情緒。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：奇美醫院中醫部醫師梁祐爾
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱