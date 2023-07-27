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張惠妹、周杰倫澳洲驚喜合體！她開車門見天王本人驚呼：歐買尬

▲張惠妹近日在澳洲被拍到合體周杰倫。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹近日在澳洲被拍到合體周杰倫。（圖／聲動娛樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

天王周杰倫（周董）與好友柯有倫、Darren等人近日被目擊現身澳洲墨爾本街頭，一旁還有攝影機跟著，猜測應是在錄製節目《周遊記》；此外，還有網友遇到周杰倫開著豪車到Ritz-Carlton酒店，豈料下秒天后張惠妹（阿妹）竟然走出大門，而阿妹看到要載自己的司機居然是周杰倫，馬上露出不敢置信的表情，驚呼：「歐買尬（Oh my god）！」

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▲▼天王周杰倫（右2）近日被目擊現身澳洲墨爾本街頭。（圖／翻攝微博）
▲▼天王周杰倫（右2）近日被目擊現身澳洲墨爾本街頭。（圖／翻攝微博）
▲天王周杰倫（右2）近日被目擊現身澳洲墨爾本街頭。（圖／翻攝微博）
 
張惠妹近日被拍到現身酒店大門口，只見她穿著黑色上衣搭配同色系短褲，露出一雙美腿，即使戴了太陽眼鏡依然星味滿滿，很好認出，她看見站在車子旁迎接自己的杜哥，兩人馬上禮貌地擁抱對方，杜哥隨後替她開門，她看見駕駛座上面的「司機」是周杰倫以後，不僅倒抽一口氣，還驚訝直呼：「Oh my god！」似乎是對於周杰倫親自開車載她出遊感到不可置信，接著便笑著上車。

▲張惠妹被拍到現身酒店大門口。（圖／翻攝微博）
▲張惠妹（戴墨鏡者）被拍到現身酒店大門口。（圖／翻攝微博）
▲張惠妹看見駕駛座上面的「司機」是周杰倫以後，驚訝直呼「OH my god」。（圖／翻攝微博）
▲張惠妹看見駕駛座上面的「司機」是周杰倫以後，驚訝直呼「OH my god」。（圖／翻攝微博）
事實上，張惠妹今年3月一連在高雄巨蛋連開10場《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，共吸引12萬人擠爆現場。她休息4個月後，7月於新加坡、澳洲開唱，本週末即將在墨爾本及雪梨演出，8月則在中國展開巡演，行程相當緊湊。而她與周杰倫在當地驚喜碰面，也讓許多歌迷期待她是否會找周杰倫當演唱會嘉賓，掀起討論。

▲周杰倫親自開車載張惠妹出遊。（圖／翻攝微博）
▲周杰倫親自開車載張惠妹出遊。（圖／翻攝微博）

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