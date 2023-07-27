啦啦隊梓梓上《音樂主理人》壓力超大！自爆曾為嘎嘎在錄音室掉淚
全新音樂製作節目《音樂主理人》將於本周進行團體對抗賽之異業結合的下半場，上周「球隊之歌」由C組傑木斯、3WICH、李竺芯3人以5:1取得壓倒性勝利，接下來其他組還要為企業品牌量身打造「啦啦隊應援曲」與「MVP之歌」。結果啦啦隊Formosa Sexy全員一看到嘎嘎潘俊佳竟然畢恭畢敬，隊長梓梓更爆料曾在錄音室為了嘎嘎落淚。
記者詹鎰睿/綜合報導
《音樂主理人》本周將要直接淘汰6人，只有第1名這組會全員晉級，其他各組將有半數的隊員慘遭淘汰，而在上回合「球隊之歌」完結後，目前由A組積分最高，再來依次是C組與B組，比賽相當激烈。
「啦啦隊應援曲」一戰由A組的NIO、JAS、JOCELYN，對決C組的潘俊佳（嘎嘎）、伊西、翊庭。為了讓2隊更能了解啦啦隊的需求，啦啦隊女團Formosa Sexy特別現身指導，結果全體一看到嘎嘎立刻鞠躬：「教官好！」
原來嘎嘎之前曾幫Formosa Sexy製作單曲的音樂。隊長梓梓更說自己看到嘎嘎會很緊張，因為嘎嘎當時在做音樂的時候很嚴格，讓梓梓壓力太大，在錄音室的時候還哭了，讓嘎嘎趕緊解釋：「跟我沒有關係啦！我今天應該是被叫來鞭屍的！」
由於這次的團體對抗賽，總共要淘汰6名選手，因此現場氣氛也格外地感傷，充滿不捨，選手們幾乎哭成一片。嘎嘎看到隊友在哭的時候，他也落下男兒淚：「我覺得節目真的很逼人啦！但是逼到這種程度，會喚起當初跟大家一起背水一戰的那種感覺！」而究竟是哪6名選手會被淘汰呢？更多精彩的內容，將在每周五晚間7點播出的《音樂主理人》。