邵雨薇胸口任《麻吉》曾敬驊緊貼！坤達大吃飛醋曝光「新身分」
喜劇電影《我的麻吉4個鬼》發布正式預告，邵雨薇「化身天使」拯救曾敬驊飾演的「地獄倒楣男」阿緯，還讓曾敬驊貼在她胸口聽心跳，粉紅泡泡令人看了小鹿亂撞！首度躍身大銀幕的坤達，在預告中吃醋追問邵雨薇，令人相當好奇兩人的關係究竟是什麼？片中還有許多「隱藏版人物」，像是張書豪、「全聯先生」邱彥翔、資深女星郁方都來加盟演出。
記者黃雅琪/綜合報導
《我的麻吉4個鬼》劇情描述：曾敬驊飾演的「地獄倒楣男」阿緯決定自縊了斷，在一次從鬼門關前被救回的過程中，阿緯邂逅了邵雨薇飾演的救護員筱茵，筱茵說：「只要心還在跳，一切都會好的！」成為阿緯活下去的動力；不過因為瀕死經歷出現「後遺症」，導致阿緯突然間看見糾纏他的4個鬼，「鬼麻吉」甚至透過附他的身來完成自己未了的心願，發生一連串令人哭笑不得的爆笑情節。
邵雨薇在片中飾演救護員，為此特別去學救護專業課程，她表示基本的CPR（心肺復甦術）、電擊、急救SOP都有受訓，包含開放性傷口如何包紮、骨折如何固定等。談及和邵雨薇的浪漫天使戲，曾敬驊透露，鏡頭外的爆笑花絮：「那場戲是棚拍，全部打白光，我們的前方有一顆超亮的大燈，她牽著我的手走進光裡，原本很開心很浪漫，但越往前走，怎麼越來越熱，臉整個快燒起來，眼睛都睜不開了，走到後來我們兩個人都快不行。」
預告最後，彩蛋之一的坤達現身，頂著滿臉傷、吃醋追問邵雨薇手上的電子雞是誰送的，懷疑她交了男朋友，邵雨薇則帥回「關你屁事啊！」句點他，兩人關係引人好奇。第一次演電影的坤達，分享接演契機：「就感覺對了，想跟導演及這些演員合作，劇本也很有趣，第一部電影壓力是有點大沒錯，這個角色有一點挑戰性但壓力不至於太大，對我來說是很有趣、很美好的經驗，希望之後還有機會可以挑戰更不一樣的角色。」《我的麻吉4個鬼》8月18日上映。
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