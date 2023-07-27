特企／韓國連鎖店數No.1　正宗最強「金剛部隊鍋」登台！

韓國連鎖部隊鍋品牌「金剛部隊鍋KingBu」在韓國國內突破200間門市，強勢登台設立據點。
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說到韓國鍋物，第一個想到的絕對就是「韓式部隊鍋」！部隊鍋中最具代表性的鮮香火腿肉、午餐肉、軟嫩豆腐、Q彈年糕片，各式各樣豐富配料搭配上香辣濃郁的湯頭，一入口就是令人難以忘懷的美味！來自韓國的連鎖部隊鍋品牌「金剛部隊鍋KingBu」挟著超高人氣來台駐點，全台灣第一間門市就開設在台北市美食聚集一級戰區-錦州街商圈當中，熱愛韓式料理的你千萬不能錯過！
「金剛部隊鍋KingBu」在2011年創始於韓國新林洞的小小巷弄內，歷經12年後分店遍佈韓國大街小巷，是韓國最廣為人知的連鎖部隊鍋品牌，並以辛香美味的湯頭還有滿滿的火腿肉、午餐肉等豐富用料，征服了韓國大眾的味蕾，而得到了「國民部隊鍋」的美名！「金剛部隊鍋KingBu」主打新鮮食材，用心研發出獨步全韓的部隊鍋湯底及秘方辣醬，風味醇厚濃郁可口，吃起來健康又美味！目前在韓國國內已突破200間門市，儼然已成為韓國連鎖部隊鍋品牌之冠！
「金剛部隊鍋KingBu」HAPPY to be FULL！就是要你吃飽飽！
「金剛部隊鍋KingBu」承襲正宗韓式部隊鍋的熱辣鮮香，更發揮創意在部隊鍋中加入時下年輕人喜愛的韓國泡麵、起司通心粉等等食材一同烹煮，吃起來濃郁獨特，滋味比一般的部隊鍋更加多元豐富！
Top1. 金剛部隊鍋
嚴選火腿肉及豐富配料，搭配秘製專用辣醬與湯底，份量超澎湃，吃得飽又吃得巧，是「金剛部隊鍋KingBu」最受歡迎的必點明星商品！
Top2. 牛肉部隊鍋
選用美福出品牛五花肉，搭配上火腿肉、香腸及多種新鮮蔬菜，在辛香的辣湯底中堆疊出濃厚醇郁的絕對美味，
一起來大口大口吃肉肉！
Top3.嫩豆腐部隊鍋
營養美味的軟嫩豆腐，熱量低又有飽足感，在甘甜香辣的熱呼呼湯底中吸滿了湯汁，咕溜爽滑一口接一口，是好吃到會尖叫的嫩豆腐部隊鍋！
此外，「金剛部隊鍋KingBu」與韓國同步於店內提供多道經典韓式熱炒、炸物、小點、火鍋配料等，都可以依個人喜好隨意搭配，非常適合與朋友們一同來店聚餐！
與韓國八道PALDO共同研發專屬「金剛拉麵」，吃飽也要吃巧！
「金剛部隊鍋KingBu」考慮到大部分用餐的客人是學生以及上班族群，最是需要營養豐盛的飯量帶來一整天學習與工作的元氣，因而提出「HAPPY to be FULL 」的概念，入店用餐即可無限量享用金剛拉麵與白米飯。與韓國知名食品製造廠「八道PALDO」共同研發出「金剛拉麵」，有黑豆及綠藻兩種口味，希望讓每一位踏入「金剛部隊鍋KingBu」的顧客都能夠開心而暢快地享用營養而美味的部隊鍋！肚子餓了嗎？ 一起來到「金剛部隊鍋KingBu」享受吃飽飽的樂趣吧！