實測！超商不敗神飲新品開箱 網激推：果茶控絕對會愛上
炎炎夏日，人手一杯冰涼飲料來消暑已成日常，各式口味的新品也在這時候陸續登場，一直以來被譽為超商不敗神飲的－純喫茶，也趁勢推出了全新口味「芭樂綠茶」，一上市就掀起搶購熱潮，《NOWnews今日新聞》也獨家直擊開箱新口味，揭密這款讓網友們大力敲碗的新品。
生活中心/綜合報導
純喫茶上架全新果茶商品「芭樂綠茶」，延續品牌新鮮好喝如同現調的初衷，以手搖茶飲市場的熱銷口味與新世代消費者建立連結。今天NOWnews小編直接替消費者「聞香」一下：從一拆封，就能感受到芭樂果香，一入口會先感受到芭樂香氣散在唇齒間，而後綠茶的尾韻，則是從舌尖回甘上來，實際開箱試喝後，真的立刻感受到茶湯的清爽鮮甜，完全沒有厚重的甜膩感，也不會有沒過濾乾淨的芭樂渣口感，好喝又清爽！夏天酷熱的氣候，喝下一大口超消暑！
純喫茶這回趁著炎夏推出的「芭樂綠茶」，之所以能夠帶給民眾全新體驗，是因為透過獨特冰析鮮萃工法析出茶葉甘醇物質，使得茶湯搭配在地芭樂汁後，能呈現合適的糖酸比口感，藉此激盪出多層次風味，讓消費者炎炎夏日只要走到超商，就能享受這如同新鮮現調的滋味，難怪一上市就引發民眾的購買嚐鮮潮。
為了讓推廣讓民眾嚐鮮，即日起到8/22，在7-11都有提供甜甜的嚐鮮價『2件只要40元』，而全家則是7/26～8/22期間，也有第二件6折的優惠。想要夏日消暑的民眾，不妨跟著《NOWnews今日新聞》的腳步，親自買回家開箱看看囉！