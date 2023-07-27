淨空老和尚精神理念圓滿傳承 全球網路直播 海內外弟子齊聚追思

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華藏淨宗弘化基金會董事長悟道法師表示，老和尚提倡宗教要互相學習，由台南的極樂寺發起，以一條龍的方式辦學，從幼稚園一直到大學，傳遞中華傳統文化德行的教育及倫理道德因果教育，希望通過探討學習老和尚對佛教、傳統文化教育、宗教團結、世界和平等方面的貢獻，使後世弟子以及各方志士仁人得以更深刻地體會老和尚的精神，掌握核心方向，跟隨老和尚的足跡，砥礪前行。
悟道法師指出，淨空老和尚其實早在媒體尚未發達時期就投入了影音傳播，更曾主張他的道場就在空中。生前也在衛星電視、網路電視及各網路平台，推廣佛陀教育與世界和平的理念。此次的追思大會也投入了大量的設備、人力與資源，整場追思活動以實況全程轉播，並進行全球網路直播，鉅細靡遺的記錄下整場活動內容，讓老和尚的精神，能夠無遠弗屆的在世界各地傳承下去。
這場淨空老和尚圓寂週年追思紀念會，3天累計超過萬人參與盛會，觀看網路直播的人數更是無可計量，現場安排了多國語言的即時翻譯，在眾多讚賞聲下活動圓滿落幕。主辦單位表示，淨空老和尚的追思紀念會大家已有共識，會在台南連續舉辦3年，讓老和尚的理念能更廣泛的流傳。
淨空老和尚圓寂週年追思紀念會影片觀看 https://youtu.be/UjHpv2eakTs