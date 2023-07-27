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淨空老和尚精神理念圓滿傳承 全球網路直播 海內外弟子齊聚追思

記者林怡孜/台南報導

大台南會展中心於日前(7/21~7/23)舉辦「淨宗導師上淨下空老和尚圓寂週年紀念活動」，台南市長黃偉哲、前立法院長王金平，及來自海內外的弟子、各方大德與聯合國教科文組織淨空之友社，世界佛教徒聯誼會等宗教組織通力合作參與下，大家齊聚一堂，緬懷老和尚生前事跡，表達無限追思。追思活動，除了禮佛法事外，並舉辦了5場座談會，分享老和尚對世界宗教的貢獻與世界和平、和諧的教導理念，更希望藉由紀念活動，將淨空老和尚的理念繼續的傳承下去，讓浮動的社會人心有追尋的方向。

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▲淨空老和尚圓寂週年活動，來自海內外信眾大德齊聚，分享老和尚對世界宗教的貢獻與世界和平、和諧的教導理念（圖／台南極樂寺提供）
▲淨空老和尚圓寂週年活動，來自海內外信眾大德齊聚，分享老和尚對世界宗教的貢獻與世界和平、和諧的教導理念（圖／台南極樂寺提供）
淨空老和尚一生專弘佛教淨土宗，曾受邀於聯合國教科文組織協助推動宗教團結，去年以95歲高齡在台南圓寂。老和尚畢生倡導教學為先，對佛教、傳統文化教育、宗教團結，世界和平等方面有不少的貢獻。


華藏淨宗弘化基金會董事長悟道法師表示，老和尚提倡宗教要互相學習，由台南的極樂寺發起，以一條龍的方式辦學，從幼稚園一直到大學，傳遞中華傳統文化德行的教育及倫理道德因果教育，希望通過探討學習老和尚對佛教、傳統文化教育、宗教團結、世界和平等方面的貢獻，使後世弟子以及各方志士仁人得以更深刻地體會老和尚的精神，掌握核心方向，跟隨老和尚的足跡，砥礪前行。


悟道法師指出，淨空老和尚其實早在媒體尚未發達時期就投入了影音傳播，更曾主張他的道場就在空中。生前也在衛星電視、網路電視及各網路平台，推廣佛陀教育與世界和平的理念。此次的追思大會也投入了大量的設備、人力與資源，整場追思活動以實況全程轉播，並進行全球網路直播，鉅細靡遺的記錄下整場活動內容，讓老和尚的精神，能夠無遠弗屆的在世界各地傳承下去。


這場淨空老和尚圓寂週年追思紀念會，3天累計超過萬人參與盛會，觀看網路直播的人數更是無可計量，現場安排了多國語言的即時翻譯，在眾多讚賞聲下活動圓滿落幕。主辦單位表示，淨空老和尚的追思紀念會大家已有共識，會在台南連續舉辦3年，讓老和尚的理念能更廣泛的流傳。


淨空老和尚圓寂週年追思紀念會影片觀看 https://youtu.be/UjHpv2eakTs

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