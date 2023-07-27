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亞洲生技產業年度盛會「2023 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展」將於 7 月 27 日至 7 月 30 日於台北南港展覽館一館一、四樓雙層展出，來自 19 國 的 800 廠商展出 2000 攤位，展覽規模之大創下開展以來新紀錄。
台大醫院展示 AADC 全球首創藥物
此次「台灣大學系統科研產業化平台」的 5 校聯盟共同參展，包括台大、台科大、台師大、長庚大學、明志科大等，對於此次展示內容，台大醫院指出，基因醫學部 AADC 缺乏症照護團隊，將展示 AADC 缺乏症基因治療策略，該團隊所研發的藥物，亦是歐盟核准的第一個腦部基因治療藥物。
此外，台大醫院亦展出眼科部高階眼表面與角膜神經研究中心團隊研發的「電紡紗生醫支架-PBG」，具有幫助受損角膜神經修復的極大潛力；臨床細胞治療科以及臨床細胞治療中心團隊，則將展示在細胞免疫療法 CAR-T 領域的研發以及治療成效。
北醫附醫 X 光診斷應用再升級
北醫附醫指出，此次展覽內容以「衛星 X 光檢查中心」策略與其相關疾病預防與診斷為一大重點，以往胸部 X 光片診斷廣泛使用於醫療檢查，北醫附醫團隊透過新型三層式雙能 X 光偵測平板，結合後端影像處理演算法，僅曝光一次，即可取得整體、骨頭、軟組織影像，提供更廣泛的臨床應用可能性。
針對 X 光診斷，北醫附醫指出，此一 X 光影像的組織解析度更高，也可克服異物干擾，相關系統亦結合 AI 模型，以常見的肺炎及肺結節做影像學習模型，使 AI 能夠協助標記可能病灶，透過創新 X 光片醫療診斷的應用領域，改善病患預後，並廣泛適用於肺炎、肺癌、慢性肺阻塞性疾病等。
中醫大附醫力推 AI 輔助醫療
「中國醫藥大學暨醫療體系」則主打 AI 智慧醫療主題，展出內容聚焦智慧醫療與未來網路教學新型態應用，展示多達 38 項技術，知名癌症基因專家、校長洪明奇與其團隊在癌症生物研究取得突破成果，包括癌症抗藥性研究與病毒應對策略。
中醫大表示，此次展區中將實體展示「智救心遠距 AMI 平台」，該系統裝設於救護車，可利用 AI 輔助系統，在患者到院前就進行心肌梗塞檢測；「智抗菌平台 i.A.M.S」同樣引入 AI 輔助判斷，可用於加速敗血症整段與抗藥性細菌預測，並提供視覺化與個人化數據，多種 AI 技術引入，均可大幅提升病人存活率。
輔大主打新藥與再生醫學能力
輔仁大學則與清華大學、政治大學、淡江大學、逢甲大學等，共同研提「清華五校聯盟科研產業化平台計畫」，進行跨校及跨領域合作，此次參展以「新藥開發與細胞再生醫學」、「醫療器材」、「食品生技」等 3 大主題為核心，展出 14 項研發成果。
輔仁大學表示，包括可改善糖尿病和巴金森症的肉桂葉奈米口服液、人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統、3D 生物列印、5 分鐘體驗專利色覺檢驗、勃起障礙新醫療方法、能改善漸凍症的蛋白質藥物研究等，並展出再生醫學能力，如細胞製程，包括免疫細胞、幹細胞、外泌體等，以及組織工程、3D 生物列印技術。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展明開幕！規模創新紀錄，4 大附醫參展亮點一次看