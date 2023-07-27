為幾百元爆爭執！新北7旬翁怒持剪刀猛刺老伴 鄰居嚇壞急報案
新北市淡水區一對7旬夫妻，今（27）日上午10時許，因幾百元爆發口角爭執，其中何姓丈夫（78歲）一時情緒失控，竟隨手拿起桌上剪刀朝李姓妻子（73歲）狂刺，嚇得李婦驚惶失措連忙逃到街上球員，警方趕抵後，第一時間協助傷者就醫，並以現行犯逮捕何翁，訊後依殺人未遂送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，該對夫妻結婚逾30年，但幾天前2人曾因瑣事爆發激烈衝突，不料今天上午又為了幾百元爆口角，何翁氣不過遂拿起剪刀攻擊妻子，造成其頸部、左耳、鎖骨等處受有切割傷，附近居民聽聞巨響，連忙打電話報警求救。
警消到場後，發現李婦滿臉鮮血倒臥馬路，至於何翁則是手持剪刀站在一旁，救護人員協助李婦簡單包紮後，隨即送往淡水馬偕醫院急救，所幸經治療已順利恢復意識，目前無生命危險；至於何翁則是當場被逮捕，警方除通報新北市家防中心外，亦向法院聲請緊急保護令，訊後依殺人未遂送辦。
※【NOWnews 今日新聞
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