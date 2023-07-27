橘子嘉年華漫博首登場！VERA現身帶逛、送福利 熱情鐵粉擠爆現場
橘子集團年度盛事「橘子嘉年華」，今（27）日首度在漫畫博覽會登場，並邀請自《原子少年》節目出道的新生代男團VERA成員學文、Nelson，以及人氣女星阿部瑪利亞登台助陣，並且現場抽粉絲上台愛心互動，也集結線下、線上直播帶逛，介紹本次橘子嘉年華推出的《人氣漫畫原子少年》限量周邊，現場也聚集大批粉絲同樂，並興奮直呼「看到本人很開心」。
記者鍾怡婷/綜合報導
學文、Nelson現身橘子嘉年華，號召粉絲開逛原子少年漫畫展區，透露變身漫畫人物的心情：「本人看到說過的話、日常穿搭出現在漫畫裡感覺很特別！」並且親自認證漫畫還原度很高，Ｑ版漫畫角色比自己本人還可愛。現場粉絲則與偶像逗趣互動，立刻大喊「本人更可愛！」
偶像現身也讓大批鐵粉到場支持，有粉絲受訪對著鏡頭開心直呼：「我是為了VERA來的，每次（人氣漫畫原子少年）更新都會看，覺得他們畫得很好寫得很棒，喜歡他們2年了，看到本人也覺得很開心」。
而VERA 成員學文、Nelson除了現身舞台與粉絲互動送福利，也親臨現場帶粉絲逛展，並突破空間限制，同時在IG直播介紹《人氣漫畫原子少年》相關周邊，推薦毛巾、別針、抱枕，揪粉絲把漫畫Q版少年帶回家，並且展場也有限定好康優惠，包括周邊滿500元送少年折疊圓扇、掃現場QR CODE領取折價券等。
橘子嘉年華首次在漫博登場，除了第一天有 VERA成員學文、Nelson以及阿部瑪利亞助陣外，接下來同樣自《原子少年》出道的男團「FEniX」 將於7月30日舉辦粉絲限定簽名會、「icyball 冰球樂團」以及實力新星 「未來少女」也將各自於7月29日及30日登上橘子嘉年華舞台，一系列精彩表演、活動可到官方網站查詢。
本次橘子嘉年以「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，集結集團旗下遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP、ACGN 電商、支付等泛娛樂資源與服務 ，打造5大特色IP展區，粉絲別忘了先下載「beanfun! 」APP，線上線下日日抽萬元好禮、虛寶。