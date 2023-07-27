快訊／《以閃亮之名》確定停運！關服時間剩1個月　玩家全哀號

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不料該名發問文嘉，因在留言中公開宣揚「台灣從來都不是中國的」，遭中國玩家截圖並傳回陸網論壇上，引發大批中國網友群情激憤，《以閃亮之名》中國官方也在微博宣布，已經辭退該名台服管理員，並「封禁」該名台獨的台灣玩家的帳號。
稍早台服代理商在臉書上先是宣布今（26）日的更新後，原廠將永久停止提供版本更新內容，但又在下午4點半時發出「終止運營公告」，讓眾多玩家紛紛在網路論壇上哀號。
《以閃亮之名》港澳台版本終止運營公告如下：
始祖鳥互動娛樂一直以來專注於遊戲發行，堅定地服務每位熱愛遊戲的玩家，並致力於提供最優質的遊戲環境為目標。然而，我們萬分遺憾且沉重的宣布，因與原廠最終協商未果。為保障用戶最基本的合法權益，始祖鳥互動娛樂必須終止《以閃亮之名》港澳台的代理協議。
自《以閃亮之名》開服以來，在各位玩家的陪伴下我們度過了許多的美好時光，營運團隊感謝一路以來的愛護與陪伴。關於電磁紀錄的保存和轉移相關措施，後續將以原廠發布的資訊為準。
我們將於即日起關閉儲值功能，並開放剩餘點券之退款。
《具體停服日程》
1. 2023年07月27日下午18:00，關閉港澳台始祖鳥遊戲客戶端的儲值功能。
2. 2023年08月28日中午12:00，停止運營，之後將無法登錄遊戲。
《剩餘點券處理方式》
1. 申請退費：玩家剩餘點券將以 1.7 點券等同NT. 1 元之方式申請退款，並以匯款方式進行。始祖鳥將不扣除任何必要手續費，並且負擔玩家匯款手續費。
2. 最終申請剩餘點券退費時間為2023年11月28日止
《剩餘點券退費申請流程》
1. 請玩家透過「遊戲內客服中心」諮詢，並提供正確的「伺服器、角色名稱、角色編號、可收取郵件的電子信箱」。
2. 客服核對資料後，會給予玩家「玩家事項申請表」、「法定代理人同意書」與「切結書」進行填寫，填寫完畢請回傳至客服信箱（apps.sm@szn.com.tw），並於客服中心通知客服。
3. 待客服收到文件後，會進行資料核對轉交給相關單位確認。
4. 如資格符合及資料無誤，會依照申請結果與玩家說明。
《注意事項》
1. 剩餘點券退費僅限本人申請，不可轉讓贈與。
2. 若有問題可諮詢客服信箱：apps.sm@szn.com.tw
3. 始祖鳥互動娛樂保有最終修改與詮釋之權利，最新詳情請見遊戲官網
以閃亮之名 營運團隊敬上