8月強片／《巨齒鯊》《掃毒》續作4連發！《粽邪3》鬼月驚悚回歸

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2018年上映的賣座電影《巨齒鯊》，全球票房收穫超過5.3億美元！時隔5年，由班懷特利執導續作《巨齒鯊2：海溝深淵》，製作團隊這回打造出比第一集更強悍的「頂級巨齒鯊」，在海底迎接「地表最帥光頭」傑森史塔森與中國大陸演員吳京。
《巨齒鯊2：海溝深淵》劇情描述：傑森史塔森與吳京帶領研究團隊，潛到海底最深處進行探勘。然而，一場惡意的採礦作業威脅到他們的任務，迫使他們捲入生存之戰。為了要對抗龐大的巨齒鯊及無情的環境掠奪者，英雄們除了必須智取，還得游得比恐怖掠食者更快，才能贏得這場與時間的賽跑。
喜劇大咖齊聚配音《忍者龜：變種大亂鬥》 8月4日
全新動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》，改編自凱文伊斯特曼和彼得萊爾德共同創作的同名漫畫書，由傑夫羅維執導，配音卡司堅強：蘿絲拜恩（皮頭）、約翰希南（搖滾萬歲）、冰塊酷巴（蒼蠅博士）、巨星馬龍（魟菲力）、《青峰俠》塞斯羅根（咆勃）、《蟻人》保羅路德（猛多壁虎）、瑪雅魯道夫（辛西亞烏創）、養父史林特（成龍）、好友艾波歐尼爾（阿尤艾德維利）。「4隻忍者龜」配音演員為：米卡艾比（多納太羅）、小夏蒙布朗（米開朗基羅）、尼可拉斯坎圖（李奧納多）以及布雷迪努恩（拉斐爾）。
《忍者龜：變種大亂鬥》劇情描述：忍者龜4兄弟，遠離人類世界多年之後，決定主動出擊！希望能夠靠著他們的英勇事蹟贏得紐約客的心，並獲得他們的接納成為正常的青少年。他們的新朋友艾波歐尼爾也協助他們，試圖扳倒一個神祕的犯罪集團，但是當對方派出一支變種軍團時，忍者龜們很快就發現自不量力。
電競少年飆速真實賽道《GT：跨界玩家》 8月10日
運動傳記片《GT：跨界玩家》，改編自PlayStation®《跑車浪漫旅》英國年輕玩家揚馬登伯勒的真實勵志故事，由尼爾布洛姆坎普執導，奧蘭多布魯、大衛哈伯、亞契馬德維、達倫巴奈特、湯瑪斯柯瑞奇曼、吉蒙韓蘇主演。
《GT：跨界玩家》劇情描述：一名年僅19歲的《跑車浪漫旅》遊戲玩家揚馬登伯勒，在2011年參加電競比賽「GT學院」，打敗來自世界各地9萬名參賽者，獲得以時速320公里奔馳真實賽道的機會，最終美夢成真，成為一名真正的職業賽車手。
《掃毒3：人在天涯》郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲 8月11日
香港警匪動作片《掃毒2：天地對決》續作《掃毒3：人在天涯》，兩片劇情無關連，續作由邱禮濤執導，集結郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲，本片動作戲直接升級至「戰爭片」等級，不但加入飛機、大炮，還有多達18種真槍實彈拍攝。
《掃毒3：人在天涯》故事描述：毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶著手下張建行（郭富城飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外與兩人有了過命交情。康素差在香港的販毒生意被警方查處後，帶著團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。
DC全新超級英雄《藍甲蟲》 8月17日
DC英雄電影《藍甲蟲》，由導演安傑爾曼努爾索托執導，索洛馬里達那主演「海梅雷耶斯、藍甲蟲」，其他卡司包括：亞卓安娜拜拉薩（飾演海梅的祖母）、達米恩艾卡薩（飾演海梅的父親）、艾皮狄亞卡莉歐（飾演海梅的母親）、布魯娜馬爾科辛（飾演珍妮科德）、勞爾楚吉羅（飾演卡拉派克斯），以及奧斯卡金像獎影后蘇珊莎蘭登（飾演維多莉亞科德）。
《藍甲蟲》劇情敘述，海梅雷耶斯剛從大學畢業回到家鄉，卻發現他的家已經跟以前不一樣。他開始尋找自己在這個世界上的目標，此時命運來敲門，海梅意外尋獲一個外星生物科技的古遺物「聖甲蟲」，這隻聖甲蟲選擇海梅成為其共生宿主，使海梅獲得一套足以毀滅世界的神奇盔甲，並被賦予超能力。
《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」 8月18日
《比悲傷更悲傷的故事》監製莊淳淳與影集版導演謝沛如再度聯手，推出喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，集結曾敬驊、邵雨薇聯合主演，並找來坤達獻出電影處女秀、張再興、蔡嘉茵、陸弈靜、張書豪、「全聯先生」邱彥翔、資深女星郁方、百白等人共同演出。
《我的麻吉4個鬼》劇情描述，地獄倒楣男阿緯（曾敬驊飾）舉目無親，老闆跑路、工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，經過發發大師（百白飾）指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，阿緯只好開啟一段幫鬼圓夢的超級任務。
《粽邪3：鬼門開》鍾馗開戰泰國陰靈古曼童 8月25日
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列新作《粽邪3：鬼門開》，由原班團隊耗時3年製作，鄒介中監製、廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等人演出，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄特別參演。
《粽邪3：鬼門開》加入「古曼童」元素開戰鍾馗，劇情描述：冠宇（張庭瑚飾演）因與父親武雄（李興文飾演）不合，為了賺錢早日搬離家，與好友龜仔（草屯囝仔阿倉飾演）一起到旅社打工，不料打掃的房間竟有人輕生，房內還充斥不祥的泰國符號，而旅社老闆娘（吳奕蓉飾演）更是舉止詭異，整間旅社瀰漫著死亡氣息，向冠宇席捲而來。
丹佐華盛頓回歸最終章《私刑教育3》 8月31日
《私刑教育3》找回前2集的原班製作團隊，導演安東法奎、編劇李察威克都回來了！「殺手大叔」丹佐華盛頓也回歸主演系列最終章，還加入曾在《火線救援》與丹佐華盛頓合作過的童星達科塔芬妮，20年後兩人首度重逢，將再創造出精采火花。
《私刑教育3》背景轉移到風光明媚的義大利南部，正當勞勃麥考（丹佐華盛頓飾演）以為他能好好的享受退休生活時，卻發現當地居民遭受到黑手黨的「死亡威脅」，寶刀未老的他決定為這些善良百姓挺身而出，用最熟悉的手法懲罰這些邪惡勢力。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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