影音／李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」　崩潰40秒影片全程直播

8月強片／《巨齒鯊》《掃毒》續作4連發！《粽邪3》鬼月驚悚回歸

▲8月強檔電影推薦，《巨齒鯊2》、《掃毒3》續作4連發，《粽邪3》趁鬼月驚悚回歸。（圖／華納兄弟、華映、華影國際）
▲8月強檔電影推薦，《巨齒鯊2》、《掃毒3》續作4連發，《粽邪3》趁鬼月驚悚回歸。（圖／華納兄弟、華映、華影國際）

記者黃雅琪/綜合報導

8月強檔電影輪番上映，《NOWnews今日新聞》為影迷們整理出「8部熱門電影」，華語片部分有《掃毒3：人在天涯》、《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》；歐美片則有《巨齒鯊2：海溝深淵》、《GT：跨界玩家》、《藍甲蟲》、《私刑教育3》，以及全新超級英雄動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》，讓大家在8月看好看滿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲傑森史塔森領銜主演《巨齒鯊2：海溝深淵》。（圖／華納兄弟）
▲傑森史塔森領銜主演《巨齒鯊2：海溝深淵》。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
傑森史塔森回歸《巨齒鯊2：海溝深淵》　8月2日上映

2018年上映的賣座電影《巨齒鯊》，全球票房收穫超過5.3億美元！時隔5年，由班懷特利執導續作《巨齒鯊2：海溝深淵》，製作團隊這回打造出比第一集更強悍的「頂級巨齒鯊」，在海底迎接「地表最帥光頭」傑森史塔森與中國大陸演員吳京。

▲吳京（左）主演《巨齒鯊2：海溝深淵》。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲吳京（左）主演《巨齒鯊2：海溝深淵》。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
《巨齒鯊2：海溝深淵》劇情描述：傑森史塔森與吳京帶領研究團隊，潛到海底最深處進行探勘。然而，一場惡意的採礦作業威脅到他們的任務，迫使他們捲入生存之戰。為了要對抗龐大的巨齒鯊及無情的環境掠奪者，英雄們除了必須智取，還得游得比恐怖掠食者更快，才能贏得這場與時間的賽跑。

▲《忍者龜：變種大亂鬥》好想交女友，協助人類打擊犯罪意外發現「其他變種動物」。（圖／UIP）
▲《忍者龜：變種大亂鬥》4兄弟協助人類打擊犯罪，卻意外發現「其他變種動物」。（圖／UIP）
喜劇大咖齊聚配音《忍者龜：變種大亂鬥》　8月4日

全新動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》，改編自凱文伊斯特曼和彼得萊爾德共同創作的同名漫畫書，由傑夫羅維執導，配音卡司堅強：蘿絲拜恩（皮頭）、約翰希南（搖滾萬歲）、冰塊酷巴（蒼蠅博士）、巨星馬龍（魟菲力）、《青峰俠》塞斯羅根（咆勃）、《蟻人》保羅路德（猛多壁虎）、瑪雅魯道夫（辛西亞烏創）、養父史林特（成龍）、好友艾波歐尼爾（阿尤艾德維利）。「4隻忍者龜」配音演員為：米卡艾比（多納太羅）、小夏蒙布朗（米開朗基羅）、尼可拉斯坎圖（李奧納多）以及布雷迪努恩（拉斐爾）。

▲動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》呈現強烈紐約街頭風格。（圖／UIP）
▲動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》呈現強烈紐約街頭風格。（圖／UIP）
《忍者龜：變種大亂鬥》劇情描述：忍者龜4兄弟，遠離人類世界多年之後，決定主動出擊！希望能夠靠著他們的英勇事蹟贏得紐約客的心，並獲得他們的接納成為正常的青少年。他們的新朋友艾波歐尼爾也協助他們，試圖扳倒一個神祕的犯罪集團，但是當對方派出一支變種軍團時，忍者龜們很快就發現自不量力。

▲《GT：跨界玩家》改編自《跑車浪漫旅》19歲玩家真實故事。（圖／索尼提供）
▲《GT：跨界玩家》改編自《跑車浪漫旅》19歲玩家真實故事。（圖／索尼提供）
電競少年飆速真實賽道《GT：跨界玩家》　8月10日

運動傳記片《GT：跨界玩家》，改編自PlayStation®《跑車浪漫旅》英國年輕玩家揚馬登伯勒的真實勵志故事，由尼爾布洛姆坎普執導，奧蘭多布魯、大衛哈伯、亞契馬德維、達倫巴奈特、湯瑪斯柯瑞奇曼、吉蒙韓蘇主演。

▲奧蘭多布魯（右）在《GT：跨界玩家》飾演行銷總監丹尼。（圖／翻攝自索尼影業YouTube）
▲奧蘭多布魯（右）在《GT：跨界玩家》飾演行銷總監丹尼。（圖／翻攝自索尼影業YouTube）
《GT：跨界玩家》劇情描述：一名年僅19歲的《跑車浪漫旅》遊戲玩家揚馬登伯勒，在2011年參加電競比賽「GT學院」，打敗來自世界各地9萬名參賽者，獲得以時速320公里奔馳真實賽道的機會，最終美夢成真，成為一名真正的職業賽車手。

▲郭富城（左起）、古天樂、劉青雲《掃毒3：人在天涯》首度同台飆戲。（圖／華映提供）
▲郭富城（左起）、古天樂、劉青雲《掃毒3：人在天涯》首度同台飆戲。（圖／華映提供）
《掃毒3：人在天涯》郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲　8月11日

香港警匪動作片《掃毒2：天地對決》續作《掃毒3：人在天涯》，兩片劇情無關連，續作由邱禮濤執導，集結郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲，本片動作戲直接升級至「戰爭片」等級，不但加入飛機、大炮，還有多達18種真槍實彈拍攝。

▲古天樂（左）回歸《掃毒3：人在天涯》飾演歐志遠。（圖／華映提供）
▲古天樂（左）回歸《掃毒3：人在天涯》飾演歐志遠。（圖／華映提供）
《掃毒3：人在天涯》故事描述：毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶著手下張建行（郭富城飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外與兩人有了過命交情。康素差在香港的販毒生意被警方查處後，帶著團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。

▲索洛馬里達那飾演《藍甲蟲》海梅雷耶斯，被「聖甲蟲」選為宿主。（圖／華納兄弟提供）
▲索洛馬里達那飾演《藍甲蟲》海梅雷耶斯，被「聖甲蟲」選為宿主。（圖／華納兄弟提供）
DC全新超級英雄《藍甲蟲》　8月17日

DC英雄電影《藍甲蟲》，由導演安傑爾曼努爾索托執導，索洛馬里達那主演「海梅雷耶斯、藍甲蟲」，其他卡司包括：亞卓安娜拜拉薩（飾演海梅的祖母）、達米恩艾卡薩（飾演海梅的父親）、艾皮狄亞卡莉歐（飾演海梅的母親）、布魯娜馬爾科辛（飾演珍妮科德）、勞爾楚吉羅（飾演卡拉派克斯），以及奧斯卡金像獎影后蘇珊莎蘭登（飾演維多莉亞科德）。

▲DC全新超級英雄《藍甲蟲》登場。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲DC全新超級英雄《藍甲蟲》登場。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
《藍甲蟲》劇情敘述，海梅雷耶斯剛從大學畢業回到家鄉，卻發現他的家已經跟以前不一樣。他開始尋找自己在這個世界上的目標，此時命運來敲門，海梅意外尋獲一個外星生物科技的古遺物「聖甲蟲」，這隻聖甲蟲選擇海梅成為其共生宿主，使海梅獲得一套足以毀滅世界的神奇盔甲，並被賦予超能力。

▲《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」，鳥窩頭、黑眼圈衰樣醜到朋友認不出。（圖／甲上）
▲《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」，鳥窩頭、黑眼圈衰到朋友認不出。（圖／甲上）
《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」　8月18日

《比悲傷更悲傷的故事》監製莊淳淳與影集版導演謝沛如再度聯手，推出喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，集結曾敬驊、邵雨薇聯合主演，並找來坤達獻出電影處女秀、張再興、蔡嘉茵、陸弈靜、張書豪、「全聯先生」邱彥翔、資深女星郁方、百白等人共同演出。

▲邵雨薇（左）和坤達在《我的麻吉4個鬼》有不少精采對手戲。（圖／甲上）
▲邵雨薇（左）和坤達在《我的麻吉4個鬼》有不少精采對手戲。（圖／甲上）
《我的麻吉4個鬼》劇情描述，地獄倒楣男阿緯（曾敬驊飾）舉目無親，老闆跑路、工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，經過發發大師（百白飾）指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，阿緯只好開啟一段幫鬼圓夢的超級任務。

▲《粽邪3：鬼門開》加入泰國陰靈古曼童題材。（圖／華影提供）
▲《粽邪3：鬼門開》加入泰國陰靈古曼童題材。（圖／華影提供）
《粽邪3：鬼門開》鍾馗開戰泰國陰靈古曼童　8月25日

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列新作《粽邪3：鬼門開》，由原班團隊耗時3年製作，鄒介中監製、廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等人演出，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄特別參演。

▲《粽邪3：鬼門開》李興文（左）是陳博正的同門師弟。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》李興文（左）是陳博正的同門師弟。（圖／華影國際）
《粽邪3：鬼門開》加入「古曼童」元素開戰鍾馗，劇情描述：冠宇（張庭瑚飾演）因與父親武雄（李興文飾演）不合，為了賺錢早日搬離家，與好友龜仔（草屯囝仔阿倉飾演）一起到旅社打工，不料打掃的房間竟有人輕生，房內還充斥不祥的泰國符號，而旅社老闆娘（吳奕蓉飾演）更是舉止詭異，整間旅社瀰漫著死亡氣息，向冠宇席捲而來。

▲丹佐華盛頓回歸《私刑教育3》再現暴力美學。（圖／索尼影業提供）
▲丹佐華盛頓回歸《私刑教育3》再現暴力美學。（圖／索尼影業提供）
丹佐華盛頓回歸最終章《私刑教育3》　8月31日

《私刑教育3》找回前2集的原班製作團隊，導演安東法奎、編劇李察威克都回來了！「殺手大叔」丹佐華盛頓也回歸主演系列最終章，還加入曾在《火線救援》與丹佐華盛頓合作過的童星達科塔芬妮，20年後兩人首度重逢，將再創造出精采火花。

▲丹佐華盛頓（左）回歸《私刑教育3》為善良居民而戰。（圖／翻攝自索尼影業YouTube）
▲丹佐華盛頓（左）回歸《私刑教育3》為善良居民而戰。（圖／翻攝自索尼影業YouTube）
《私刑教育3》背景轉移到風光明媚的義大利南部，正當勞勃麥考（丹佐華盛頓飾演）以為他能好好的享受退休生活時，卻發現當地居民遭受到黑手黨的「死亡威脅」，寶刀未老的他決定為這些善良百姓挺身而出，用最熟悉的手法懲罰這些邪惡勢力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《掃毒3》直逼戰爭片！飛機、大炮都來了　古天樂：超乎想像

《掃毒3》首合作劉青雲！郭富城爆36年前「跳月台遭逮」驚險插曲

郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲！《掃毒3》揭毒梟臥底風暴

《粽邪3：鬼門開》首支預告來了！後製驚見詭異畫面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀