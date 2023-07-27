42歲隋棠夏威夷「穿三點式泳衣」玩水 生三胎真實體型一覽無遺
42歲隋棠與老公Tony育有大兒子Max、二女兒Lucy及么子Olie，平時常在社群平台分享家庭生活，近日一家5口飛到夏威夷度假，隋棠久違秀出穿比基尼的照片，展現生過三胎、極度不科學的體態，半天不到吸引超過10萬人按讚，網友直呼：「生三個美成這樣合理嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
隋棠透露，帶孩子們去夏威夷玩了一整個月，夫妻倆沒有做太多功課，只想專心待在歐胡島上，以悠閒為前提來個微深度旅遊就好，走到哪玩到哪，結果時間還是不夠用，曝光的照片，隋棠長髮盤起，穿泳衣Bra、丁字泳褲，與孩子在海邊玩沙，全身上下沒有絲毫贅肉，筆直纖腿、結實蜜臀令人羨慕，身材無懈可擊。
有網友發現，隋棠就算盤腿坐下，腰間和小腹都沒有多餘的肉，紛紛留言：「媽媽太正了」、「身材太棒了，還有迷人的笑容」、「真的太美了啦！隨便拍隨便美」、「生完孩子怎麼保持這好身材」、「身段真好，我的話早不我知道駝背到哪去」！
隋棠另分享，正當叫孩子準備起來回家吃飯，一位老先生突然朝她走來，要隋棠把相機給他，說想幫他們一家人拍合照，隋棠一開始不好意思麻煩對方，跟老先生說沒關係，她拍孩子就夠了，自己不用入鏡，結果老先生笑出來說「我沒辦法讓妳就這樣回家，我希望妳看照片時想起妳今天和家人一起這麼開心的在一起」，「謝謝老先生，於是我擁有了這張照片」，隋棠說道。