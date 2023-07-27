不斷更新／杜蘇芮今晚最靠近！南部迎暴雨　明5縣市達颱風假標準

新型ADC藥物問世！　乳癌患者治療更多元

新型ADC藥物問世！　乳癌患者治療更多元
新型ADC藥物問世！　乳癌患者治療更多元

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】乳癌一直是國內女性民眾發生率最高的癌症經過衛生福利部國民健康署多年推行的乳癌篩檢，對於乳癌早期的診斷有相當的助益，進而改善其存活率，但仍有少數女性患者面臨著乳癌的復發而影響其健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀

多樣性乳癌治療組合　減少復發率、延長存活期

臺北市立聯合醫院仁愛院區血液腫瘤科部長鄭企峰表示，通常乳癌可依病理狀況大致分為乳管型Her-2型及三陰性乳癌。而其治療方式也會根據其種類型式而有所不同，包含外科手術、傳統的化學治療、放射治療、荷爾蒙治療及各種標靶治療。

多樣性的治療組合提供乳癌患者更個人化及更精準的治療方式，也確實減少乳癌的復發率及延長復發後的存活期。

新型ADC藥物　對弱Her-2陽性也有效果

鄭企峰說明，轉移性乳癌一直是乳癌治療的重要課題，除了標靶治療及免疫治療外，精準醫療現在是個人化治療的首要工作。抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates, ADC)是結合抗體和化學治療藥物於一體的新型藥品。雖然此類藥品約於20多年前便開始有新的進展，在2013年也有第一個此類藥物的問市，提供了Her-2陽性乳癌病患的另一個選擇。最近幾年有更新型的ADC藥物被研發上市，而且有相當明確的療效。新型的ADC藥物除了針對Her-2陽性的乳癌有良好的療效，對於弱Her-2陽性的患者也有效果。

三陰性乳癌治療最新進展　ADC藥物臨床應用

除了針對Her-2型患者，有新型的ADC藥物外，在最棘手的三陰性乳癌，目前也有ADC藥物的發展甚至應用於臨床的治療，此類藥物提供了乳癌治療一個新的方向。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58630

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

亞洲生技大展明開幕！規模創新紀錄，4 大附醫參展亮點一次看

疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱

台灣家庭醫學醫學會攜手4大單位　嚴防肺炎鏈球菌血清型3肆虐

又1童流感「急性壞死性腦炎」　病程快速發病後4天病逝！

我是廣告 請繼續往下閱讀