新型ADC藥物問世！　乳癌患者治療更多元

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多樣性乳癌治療組合 減少復發率、延長存活期臺北市立聯合醫院仁愛院區血液腫瘤科部長鄭企峰表示，通常乳癌可依病理狀況大致分為乳管型Her-2型及三陰性乳癌。而其治療方式也會根據其種類型式而有所不同，包含外科手術、傳統的化學治療、放射治療、荷爾蒙治療及各種標靶治療。
多樣性的治療組合提供乳癌患者更個人化及更精準的治療方式，也確實減少乳癌的復發率及延長復發後的存活期。
新型ADC藥物 對弱Her-2陽性也有效果鄭企峰說明，轉移性乳癌一直是乳癌治療的重要課題，除了標靶治療及免疫治療外，精準醫療現在是個人化治療的首要工作。抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates, ADC)是結合抗體和化學治療藥物於一體的新型藥品。雖然此類藥品約於20多年前便開始有新的進展，在2013年也有第一個此類藥物的問市，提供了Her-2陽性乳癌病患的另一個選擇。最近幾年有更新型的ADC藥物被研發上市，而且有相當明確的療效。新型的ADC藥物除了針對Her-2陽性的乳癌有良好的療效，對於弱Her-2陽性的患者也有效果。
三陰性乳癌治療最新進展 ADC藥物臨床應用除了針對Her-2型患者，有新型的ADC藥物外，在最棘手的三陰性乳癌，目前也有ADC藥物的發展甚至應用於臨床的治療，此類藥物提供了乳癌治療一個新的方向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58630
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