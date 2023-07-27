港務公司持續處理！帛琉籍天使號貨櫃輪擱淺及漂流貨櫃

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交通部次長祁文中與台灣港務公司總經理陳劭良，會同航港局、高雄市政府海洋局人員，26日曾到小港區鳳鼻頭沿岸視察擱淺狀況，配合空拍已逐一將漂流貨櫃予以標記，並於晚間召開之緊急應變會議，同時透過高雄市政府海洋局、海保署及航港局南部航務中心參與共同確認擱淺貨櫃位置。
台灣港務公司人員，並於今(27)日，與海事工程公司派員及空拍機再次到現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃之位置無變化。
台灣港務公司總經理陳劭良表示，經港務公司應變小組近日針對漂流貨櫃之處置，截至今(27)日上午，目前已掌握該輪所載運之1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃計有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。
有關沉船浮油之處置方面，經海保署今(27)日上午所提供衛星影像顯示，疑似有約2km2油污從沉船處往南延伸，因目前高雄海域海象天候惡劣，船舶人員無法出海，尚無法立即撈除，將視天候海象許可立即派船撈除，並下水進行船舶漏油孔封堵作業。
另經緊急會議決議，請港務公司與海保署依所擬定之油污緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清污，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。