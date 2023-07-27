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港務公司持續處理！帛琉籍天使號貨櫃輪擱淺及漂流貨櫃

▲台灣港務公司高雄港務分公司召開帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議，檢視緊急應變相關處置方案。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公司召開帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議，檢視緊急應變相關處置方案。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司於今(27)日，在台灣港務公司應變中心，召開帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議，針對擱淺漂流貨櫃及油污清除等工作，檢視緊急應變相關處置方案。

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▲交通部次長祈文中(左1)主持帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議。(圖／高雄港務分公司提供)
▲交通部次長祈文中(左1)主持帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議。(圖／高雄港務分公司提供)
帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺及漂流緊急應變會議，是由交通部次長祁文中主持，台灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良及執行副總經理王錦榮與會，會中針對擱淺及漂流貨櫃，以及油污清除等工作，進行檢視緊急應變相關處置方案。

交通部次長祁文中與台灣港務公司總經理陳劭良，會同航港局、高雄市政府海洋局人員，26日曾到小港區鳳鼻頭沿岸視察擱淺狀況，配合空拍已逐一將漂流貨櫃予以標記，並於晚間召開之緊急應變會議，同時透過高雄市政府海洋局、海保署及航港局南部航務中心參與共同確認擱淺貨櫃位置。

▲帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺的情形。(圖／高雄港務分公司提供)
▲帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃擱淺的情形。(圖／高雄港務分公司提供)
台灣港務公司人員，並於今(27)日，與海事工程公司派員及空拍機再次到現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃之位置無變化。

▲帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃漂流的情形。(圖／高雄港務分公司提供)
▲帛琉籍天使號貨櫃輪貨櫃漂流的情形。(圖／高雄港務分公司提供)
台灣港務公司總經理陳劭良表示，經港務公司應變小組近日針對漂流貨櫃之處置，截至今(27)日上午，目前已掌握該輪所載運之1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃計有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。

有關沉船浮油之處置方面，經海保署今(27)日上午所提供衛星影像顯示，疑似有約2km2油污從沉船處往南延伸，因目前高雄海域海象天候惡劣，船舶人員無法出海，尚無法立即撈除，將視天候海象許可立即派船撈除，並下水進行船舶漏油孔封堵作業。

另經緊急會議決議，請港務公司與海保署依所擬定之油污緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清污，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。

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