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特企／日本施舒雅美容世界×英國奢華保養ESPA　進駐遠東香格里拉

▲日本施舒雅美容世界×英國奢華保養ESPA，全新進駐台北遠東香格里拉 40F雲端漫步（圖／品牌提供）
▲日本施舒雅美容世界×英國奢華保養ESPA，全新進駐台北遠東香格里拉 40F雲端漫步（圖／品牌提供）

本報訊

承襲日本超越60年的上質美容品牌，結合全球頂級飯店御用奢華SPA保養位於40F高空遠眺絕美市景，享受最深刻的放鬆，身心幸福之旅，就此展開。

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全球經歷過去幾年的共同考驗、不安與反思，「健康」成為更多人重視的生活價值觀，關注身體，也照顧心理的狀態，這樣的意識也延伸至對地球環境的關注，在漸漸回歸正軌的生活中，對於日常所需的產品與服務，開始融入更多「永續、純淨」的考量。

日本消費市場常提出「人生百年時代」的概念，自身健康與生活環境其實是共同體。創立於1960年的日本、深耕台灣36年的施舒雅美容世界，在長期服務顧客的經驗中，也覺察「健康」與「美麗」是相輔相成：舒適身心帶動幸福面容，創造和諧生活。在後疫情的現在，正是台灣消費者所需。

施舒雅美容世界與遠東香格里拉攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA，推出全新紓壓秘境SOCIÉ Spa，8月8日台北遠東香格里拉正式開幕。為需要放鬆的差旅工作者、追尋心情轉換的旅人、喜愛精緻服務的顧客，打造有溫度的身心紓壓之旅。

日本上質手技，遇上英國奢華精油，從心融入自然，享受深心寧靜與此刻幸福

在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店的施舒雅美容世界，秉持日本茶道「一期一會」的服務精神，傳承日本60餘年的專業手技，以ESPA精油，喚醒身心五感對「自然、純粹」的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。感受自身與自然的交融，體驗深入心的寧靜，專注此刻，就是幸福。

尋香而靜，聞香而安 來自英國、源於自然的療癒魔法—ESPA

在全球超過60個國家頂級飯店SPA御用品牌ESPA。以心（mind）、身（body）與精神（spirit）的平衡為目標，揉合自然精油、植物萃取與海洋元素，以98%～100%自然、純淨、高品質的保養品，獲得英國Vegan素食協會認證，對抗來自環境、生理與情緒的壓力，讓身體與肌膚保持健康、充滿活力，引領身心回歸平衡。

台北遠東香格里拉SOCIÉ Spa，40F高空望遠，步入空間，就是放鬆的開始

黑色大理石梯廳、素雅白色蝴蝶蘭，以優雅內斂的氛圍，迎接顧客到來。步入沉穩、低調和高級感的木質空間，溫柔地杜絕外界紛擾的聲音。換上柔軟的浴衣，來到個人專屬的SPA空間，窗外40F的高空景緻盡收眼底，白天的陽光與明亮給予身心能量，晚上享受的是都市閃爍的夜景。集美容師溫暖的雙手、精油療癒的香氣與望遠美景，展開滿足五感的幸福饗宴。

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施舒雅美容世界 官方網站
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