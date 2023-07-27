萬芳、鄭人碩進軍威尼斯影展！《五月雪》重現半世紀前屠殺悲劇
第80屆威尼斯影展「威尼斯日」（Giornate degli Autori）單元，今（27）日揭曉入圍名單，由萬芳、鄭人碩主演，金馬獎「最佳新導演」張吉安執導，台灣、新加坡及馬來西亞聯合攝製的新片《五月雪》（Snow In Midsummer）獲選國際競賽，也是該單元唯一的華語電影！本片將重現超過半個世紀前的馬來西亞命案「513事件」。
記者黃雅琪/綜合報導
《五月雪》故事鎖定，馬來西亞1969年慘絕人寰的「513事件」始末，劇情以女主角「阿英」（萬芳飾演）人生中相隔49年的2天敘述，選題大膽獲該單元藝術總監蓋婭芙樂（Gaia Furrer）盛讚：「以大膽的影像和恫人之情節，打破了歷史的沉默！」更對導演張吉安嘗試重現在大馬歷史上至關重要，卻為現代人所遺忘的屠殺悲劇感到佩服。
《五月雪》是由台灣演員萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏等共同演出。劇情描述：1969年馬來西亞大選後，台灣電影《負心的人》在當地掀起風潮，戲院卻發生血染人寰的「513事件」，不計其數民眾一夜之間「被失蹤」，屍首遍尋不著。戲班班主「竇娥」（蔡寶珠飾）和女孩「阿英」為尋找失蹤親人，自此在「513時空」中囚困了49年。《五月雪》將於9月初在威尼斯舉行世界首映，預定11月17日在台灣上映。