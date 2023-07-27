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橘子嘉年華登陸漫博！開展日驚喜不斷　《新楓之谷》粉絲瘋搶周邊

▲VERA成員學文、Nelson，以及人氣女星阿部瑪利亞現身橘子嘉年華。（圖／橘子集團提供）
▲VERA成員學文、Nelson，以及人氣女星阿部瑪利亞現身橘子嘉年華。（圖／橘子集團提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（27）日於2023漫畫博覽會正式開展，其中橘子集團年度泛娛樂盛事「橘子嘉年華」也集結旗下遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP、ACGN電商、支付等泛娛樂資源與服務，打造5大特色IP展區，開展首日不僅有阿部瑪利亞與VERA成員學文、Nelson登台助陣吸引大批粉絲到場外，其中《新楓之谷》展區特別熱門，即便到了下午漫博人潮稍微減退，仍有不間斷的玩家排隊等待入場。

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今（27）人氣女星阿部瑪利亞以「GAMA 次元見習生」身份為橘子嘉年華站台，平常就有在cosplay動漫角色的她分享，這是第一次參加漫博會和橘子嘉年華，而現場最想體驗的遊戲是近期剛進行暑假大改版的《新楓之谷》。阿部瑪利亞帶逛體驗到遊戲展區時，更直呼：「平常就喜歡可愛的遊戲角色，現場看到《新楓之谷》展區中的菇菇寶貝，超級想把周邊直接抱回家收藏！」

▲（圖／記者朱永強攝）
▲《新楓之谷》展區中的菇菇寶貝，讓阿部瑪利亞也直呼超級可愛。（圖／記者朱永強攝）
▲新生代男團VERA成員學文、Nelson
▲新生代男團VERA成員學文、Nelson突破空間限制，除了陪伴現場粉絲逛展場外，也在IG直播介紹《人氣漫畫原子少年》必買周邊。（圖／記者朱永強攝）
新生代男團VERA成員-學文和Nelson也現身橘子嘉年華舞台，並且感性提到：「《原子少年》的原創漫畫IP是我們對粉絲們的心意，希望藉著漫畫以不同的形式在日常生活中陪伴大家。」今日更突破空間限制，現場加IG直播陪線上線下粉絲一同逛展覽，介紹《人氣漫畫原子少年》必買周邊，推薦毛巾、別針、抱枕，揪粉絲把漫畫Q版少年帶回家。

橘子嘉年華本次以 beanfun! 為IP內容匯聚平台，打造5大特色IP展區，集結遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP，ACGN電商、支付等多元服務。熱門遊戲《新楓之谷》、《新瑪奇》、《艾爾之光》以經典角色IP打造三大展區，豐富的活動內容、限定獨家周邊、虛寶禮包，歡迎玩家到現場與遊戲角色相見，其中《新楓之谷》展區相當熱門，一直到下午都還可以見到滿滿排隊人潮。

▲橘子嘉年華《新楓之谷》展區相當熱門，一直到漫博下午排隊人潮都不間斷。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲橘子嘉年華《新楓之谷》展區相當熱門，一直到漫博下午排隊人潮都不間斷。（圖／記者鍾怡婷攝）
beanfun! 文學星X漫畫星也特別邀請到三名作者-擔任《人面魚：紅衣小女孩外傳》漫畫版的2023年法國安古蘭駐村漫畫家木可柯、《因夢想而死的我們》資深輕小說家小鹿、《叛逆玩家》二十萬粉絲大手花於景於開展日現身；小鹿老師與作品人氣角色哈娜不倒翁合照，儼然最萌身高差；木可柯老師也親筆簽名海報回饋粉絲。此外，現場追蹤漫畫星及文學星即可領取限量應援扇；應援現場展示的漫畫和小說，還可參加大獎二重抽，有機會獲得人氣週邊，再加碼抽東京來回機票。

粉絲別忘了先下載「beanfun! 」APP，線上線下日日抽萬元好禮、虛寶。並且7月29日至30日還有一系列精彩演出不容錯過，包括FEniX、icyball 冰球樂團、未來少女都將登上橘子嘉年華舞台，提醒大家逛展瘋購物的同時，也別忘了先把演出時間筆記下來！

▲橘子嘉年以「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，打造5大特色IP展區。（圖／橘子集團提供）
▲橘子嘉年華以「Shooooow! 次元穿越」為策展主題，打造5大特色IP展區。（圖／橘子集團提供）

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