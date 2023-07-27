橘子嘉年華登陸漫博！開展日驚喜不斷　《新楓之谷》粉絲瘋搶周邊

我是廣告 請繼續往下閱讀
新生代男團VERA成員-學文和Nelson也現身橘子嘉年華舞台，並且感性提到：「《原子少年》的原創漫畫IP是我們對粉絲們的心意，希望藉著漫畫以不同的形式在日常生活中陪伴大家。」今日更突破空間限制，現場加IG直播陪線上線下粉絲一同逛展覽，介紹《人氣漫畫原子少年》必買周邊，推薦毛巾、別針、抱枕，揪粉絲把漫畫Q版少年帶回家。
橘子嘉年華本次以 beanfun! 為IP內容匯聚平台，打造5大特色IP展區，集結遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等大勢IP，ACGN電商、支付等多元服務。熱門遊戲《新楓之谷》、《新瑪奇》、《艾爾之光》以經典角色IP打造三大展區，豐富的活動內容、限定獨家周邊、虛寶禮包，歡迎玩家到現場與遊戲角色相見，其中《新楓之谷》展區相當熱門，一直到下午都還可以見到滿滿排隊人潮。
beanfun! 文學星X漫畫星也特別邀請到三名作者-擔任《人面魚：紅衣小女孩外傳》漫畫版的2023年法國安古蘭駐村漫畫家木可柯、《因夢想而死的我們》資深輕小說家小鹿、《叛逆玩家》二十萬粉絲大手花於景於開展日現身；小鹿老師與作品人氣角色哈娜不倒翁合照，儼然最萌身高差；木可柯老師也親筆簽名海報回饋粉絲。此外，現場追蹤漫畫星及文學星即可領取限量應援扇；應援現場展示的漫畫和小說，還可參加大獎二重抽，有機會獲得人氣週邊，再加碼抽東京來回機票。
粉絲別忘了先下載「beanfun! 」APP，線上線下日日抽萬元好禮、虛寶。並且7月29日至30日還有一系列精彩演出不容錯過，包括FEniX、icyball 冰球樂團、未來少女都將登上橘子嘉年華舞台，提醒大家逛展瘋購物的同時，也別忘了先把演出時間筆記下來！