了解「三伏貼」中藥材、穴位　自行網購使用小心沒效、違法又傷身！

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三伏貼是什麼？ 需敷貼在哪些穴位？三伏貼是中醫的治療方式之一，主要是用「冬病夏治」的原理進行治療。王敦正醫師說明，「三伏貼」是由白芥子、細辛、乾薑、等藥材所製成的藥餅，醫師會將藥餅敷貼在上背部的大椎、風門、膈俞、膏肓、肺俞等穴位上，而最適合三伏貼的適應症主要有以下3種，對於這些病人都有不錯的預防治療效果：
- 過敏性鼻炎
- 皮膚過敏、過敏性皮膚炎
- 易染風寒、容易感冒者
不過，王敦正醫師也提醒，如果年紀太小，使用三伏貼後會癢、刺、熱，孩子無法控制會去抓，甚至把藥餅撕下來等，就不適合使用三伏貼。
三伏貼為處方用藥 不宜於網路等管道購買此外，現在許多民眾為求方便會在網路上購買產品，而許多網站又趁著熱潮廣告、販賣三伏貼相關產品。但是在臺灣三伏貼藥物品項為處方用藥，需經專業中醫師診斷開立處方，不宜由其他管道購入。
王敦正醫師也特別提醒，三伏貼的敷貼位置需要專業中醫師的判斷，才能發揮效果，此外網路販售的產品成分不明，三伏貼又需貼合肌膚，可能會導致皮膚不適，因此民眾若想使用三伏貼，應尋求合格的中醫院或中醫診所，並經醫師診斷再敷貼，才能發揮治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58692
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