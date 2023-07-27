不斷更新／杜蘇芮今晚最靠近！南部迎暴雨　明5縣市達颱風假標準

了解「三伏貼」中藥材、穴位　自行網購使用小心沒效、違法又傷身！

了解「三伏貼」中藥材、穴位　自行網購使用小心沒效、違法又傷身！
了解「三伏貼」中藥材、穴位　自行網購使用小心沒效、違法又傷身！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】夏天許多人會用「三伏貼」，來預防冬天季節轉換時造成的過敏症狀。而現在台灣連日都來到攝氏35度以上，陽火正盛，正是中醫理論「冬病夏治」的好時機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三伏貼正夯，現在電商上也有不少相關產品，民眾在網路商就可買到。但是，光田綜合醫院中醫部王敦正醫師強調，三伏貼是屬於直接貼敷於皮膚的治療方式，因此仍需透過醫師的診斷確認，才能進行正確敷貼。

三伏貼是什麼？　需敷貼在哪些穴位？

三伏貼是中醫的治療方式之一，主要是用「冬病夏治」的原理進行治療。王敦正醫師說明，「三伏貼」是由白芥子、細辛、乾薑、等藥材所製成的藥餅，醫師會將藥餅敷貼在上背部的大椎、風門、膈俞、膏肓、肺俞等穴位上，而最適合三伏貼的適應症主要有以下3種，對於這些病人都有不錯的預防治療效果：

  • 過敏性鼻炎
  • 皮膚過敏、過敏性皮膚炎
  • 易染風寒、容易感冒者
由於三伏貼是以敷貼的方式進行治療，因此也很適合害怕針炙的民眾。王敦正醫師提到，像有不少小朋友是過敏性鼻炎的好發族群，但孩子常常看到針就嚇到哭，這時三伏貼無疑是針炙外的另一種選擇。

不過，王敦正醫師也提醒，如果年紀太小，使用三伏貼後會癢、刺、熱，孩子無法控制會去抓，甚至把藥餅撕下來等，就不適合使用三伏貼。

三伏貼為處方用藥　不宜於網路等管道購買

此外，現在許多民眾為求方便會在網路上購買產品，而許多網站又趁著熱潮廣告、販賣三伏貼相關產品。但是在臺灣三伏貼藥物品項為處方用藥，需經專業中醫師診斷開立處方，不宜由其他管道購入。

王敦正醫師也特別提醒，三伏貼的敷貼位置需要專業中醫師的判斷，才能發揮效果，此外網路販售的產品成分不明，三伏貼又需貼合肌膚，可能會導致皮膚不適，因此民眾若想使用三伏貼，應尋求合格的中醫院或中醫診所，並經醫師診斷再敷貼，才能發揮治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58692

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

新型ADC藥物問世！　乳癌患者治療更多元

亞洲生技大展明開幕！規模創新紀錄，4 大附醫參展亮點一次看

疫後慢性咳嗽成隱憂！中醫雷射針灸搭配中藥調治 緩解久咳不苦惱

台灣家庭醫學醫學會攜手4大單位　嚴防肺炎鏈球菌血清型3肆虐

我是廣告 請繼續往下閱讀