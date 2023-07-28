對美軍購案結餘款！審計部：仍有52億元滯存美方

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審計部指出，截至民國111年底止，國防部執行中（已簽訂發價書尚未結案）對美軍事採購案，計有419案，發價書總金額為542億3863萬餘美元，約新台幣1兆6803億1296萬餘元。
審計部說，累計已結匯支付美方金額計新台幣1兆897億2357萬餘元，美方累計已交運金額計新台幣8503億9440萬餘元，累計結匯付款金額扣除累計交運金額，計新台幣2393億2916萬餘元。
審計部表示，截至111年底止，國防部100年度以前結匯且已完成供補的軍購案，尚未完成帳務清整結案者計有25案，金額高達新台幣52億餘元，據國防部說明，主要是美方與其合約商發生履約爭議、美國國防合約審計局審查中或案件涉及多國軍購費用分攤等，導致相關軍購案遲未能完成帳務清整。
審計部指出，經函請國防部積極協洽美方由台灣改以出具書面保證方式，先行返還上述已完成供補軍購案餘款，如果美方帳務清整期間確有成本費用支出時，再以申請國庫退還方式支付美方，或由美方扣留所需行政管理、訴訟等費用後，先將餘款退回，以加速已完成供補軍購案件結餘款的清理繳庫。
國防部表示，經洽美國國防安全合作局研討後，因受限人力及案件繁雜程度等因素，無法採25案一致性退款方式辦理，但同意先就其中已無存在履約爭議案件優先辦理退款，其中已完成結案或帳務清整4案，將退還707萬餘美元；納行動要項管制9案，由美方持續評估退款額度。（編輯：蘇志宗）1120727