江宏傑「美女律師坐鎮」對決福原愛！擁21年資歷 專攻離婚、家暴
台灣藝人江宏傑今（27）日在日本召開記者會，並在台灣、日本兩位律師的陪同下，控訴福原愛於2022年7月來台，返回日本後就失去聯繫，且日本法院已經在今年7月20日宣判江宏傑勝訴，其中，日本律師大渕愛子的表現更是引發關注，見到江宏傑泛淚，也在一旁哽咽。事實上，大渕愛子可是擁有21年的律師經歷，專攻離婚、性騷擾、家暴等案件，資歷十分強大。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年45歲的大渕愛子，於2011年起擔任日本人氣談話性節目《超人氣諮詢事務所》的固定來賓，長達5年多的時間，分享過許多大大小小的案例，再加上亮眼的外型，在日本擁有不小的人氣與知名度，是日本知名的美女律師。
大渕愛子在日本法律界擁有21年的經歷，專攻離婚、繼承、性騷擾、家暴等夫妻家庭案件。不過，大渕愛子於2014年與該節目的來賓演員金山一彥結婚後，就逐漸淡出法律界，最主要原因在於2016年，大渕愛子曾涉及收取委託人不當收費，遭到東京律師協會處分，但大渕愛子仍熱愛在社群平台分享生活，近幾年才正式回歸。
回顧大渕愛子在江宏傑記者會上的表現，她表示，雖然日本法院判江宏傑勝訴，福原愛必須強制執行，但是江宏傑仍希望一切和平解決，並沒有提出對福原愛禁止出境的要求，怎料，福原愛在法院判決出爐後，沒有任何的回應。
※【NOWnews 今日新聞
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