分科測驗成績明揭曉！資通科系招生強勁、專家憂排擠效應

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大學問指出，今年全國一般大學及科技大學，四年制學士班有2678系組、招收大一新生168,547人。其中，資通訊科系包括資訊、電機、電子、電腦、通訊、半導體相關有361個系組招生，佔整體招生系組13.48%、招生人數26,866人，佔比達全體招生名額15.94%。
大學問執行長魏佳卉表示，為了解決資通訊及半導體產業人才不足，行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，相關科系外加招生名額10%，擴大招生，但少子化趨勢，資通訊科系擴大招生，恐排擠其他專業領域人才培育。
魏佳卉分析，國內生源不足，各大學勢必減少招生人數，但是資通訊產業的人才強勢需求，加上國家政策支持，造成年輕學子一窩蜂選擇資通訊科系，其中最大的影響就是自然組相關科系，包括機械、建築、土木、公安、醫療、基礎科學等系所，因為資通訊、半導體產業的磁吸作用而招生人數懸缺。
魏佳卉提到，以112年統測「土木與建築群」為例，考生僅有1,797人，科技大學包括建築、土木、營建、水土保持、環境工程、空間設計等有39個系組招生，除了國立科大外，私立科大招生陷入困境。因為學生選擇技高時，優先選擇電機電子群而捨棄土木群專業。截至目前為止，包括北北基、桃園、新竹縣市等僅有5所技高設立土木、建築相關科別，每年招生人數不足200人；目前營建行業缺工，與具備工程興趣的學子多半選擇資通訊相關科系，有密不可分的關係。
魏佳卉認為，解決青年學子未來發展及產業人才需求，須從盤點國內大學招生系所量能開始，重新調整專業類別招生名額，必須面對的現實是少子化造成國內各行各業人才不足，不能因為強勢產業需求，引導學子往單一方向發展；為了顧及各領域專業人才平衡發展，可以搭配境外生招生政策，合理引進優秀的外籍青年學子來台就學，未來則成為國家產業發展的生力軍。