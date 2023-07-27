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此次展覽於台北南港展覽館一館一、四樓雙層展出，參展單位包括國內重要藥廠，如台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、國光等，另有國科會、中研院、農委會、國衛院、經濟部、生物技術開發中心、工研院等 11 大政府主題館，以及台大、成大、中醫大、北醫、清大等 9 大學研機構 。
國光生技角逐國際訂單
國光生技近期再度通過歐盟實地查廠認證，包括第一條和第二條自動化充填包裝線，且歐盟日前已發出通過 GMP 查廠認證的公告，為國光 10 年來第 5 度通過歐盟 GMP 認證，盼爭取更多 CDMO 訂單。
此外，國光生技表示，第二條充填包裝線於疫情期間持續建置，已順利完成自動化產線試運轉作業，產能全開將可達 8000 萬劑，若再加上第一條產線產能，年產量上看 1 億劑，並將加速包括流感疫苗、腸病毒疫苗的國際訂單及國際充填代工業務接洽。
中裕新藥主打 FDA 認證廠房
以單株抗體開發起家的中裕新藥，曾開發並在美國和歐洲上市第一個也是唯一一個用於 HIV 治療的單株抗體，並在竹北生醫園區具有專業的 cGMP 蛋白質抗體藥生產廠房，使用單一用途的生產製程技術，分別在 2022 年與 2023 年通過 FDA 稽核，近期亦與台灣知名新藥公司簽訂新藥委託開發生產合作案。
台康擴展 CDMO 業務範圍
台康生技近期則在竹北生醫園區舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮，廠址位於已啟動生產的蛋白質商業化生產廠旁延伸區域，預計於 2025 年開始正式啟動生產，屆時微生物細胞產能將達目前的 9 倍，也可滿足日益增多 mRNA 及細胞與基因治療所需 pDNA 質粒生產之廣大市場。
此外，台康生技表示，目前國內僅台康的生技製藥 CDMO 專業生產廠同時具備美國及日本查廠，今年哺乳動物細胞竹北生產廠也將在今年第 3 季啟動第 2 條生產線，並即將建置 pDNA 質粒技術平台，提供細胞及基因治療相關 CDMO 服務，新微生物生產廠則承接 mRNA 藥物開發所需 pNDA 的原料需求。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展搶委託開發商機！重點廠商亮點一次看