每小時1人罹口腔癌　癌父「手術取腿肉補臉」陷經濟困境

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▲阿志手術後裝上鼻胃管管灌營養品與流質飲食，現在在陽光基金會治療師指導下練習以口進食。（圖／陽光基金會提供）
父親節心願：「我要盡快好起來，才能好好照顧他們。」為了給妻小過好的生活，阿志從事蔬菜運輸南北奔波，竟於110年4月罹患口腔癌，身體狀況大不如前。未料111年12月底癌細胞復發，阿志經歷了32次放射線治療及6次化療，手術切除左上齒齦，醫生取他大腿皮肉修補臉部缺損，並裝上鼻胃管管灌營養品與流質飲食，好不容易才能維持生命。
阿志面臨疾病與經濟崩盤的雙重打擊，一度陷入走不出的困境，但看著妻子為了家中房貸、生活、孩子學費到餐廳洗碗打工，他感到心疼不捨，「我不能倒下、要盡快好起來，才能好好照顧他們。」
不讓爸爸倒下！ 「口腔癌病友服務暨防治」計畫為了幫助像阿志的口腔癌病友，陽光基金會發起「口腔癌病友服務暨防治計畫」，籌募口腔癌病友生心理重建、營養品及經濟補助等服務經費，盼大眾伸出援手幫助口腔癌病友度過難關，撐起搖搖欲墜的家。
陽光基金會執行長舒靜嫻表示：「陽光基金會每年關懷服務逾1,100名口腔癌病友，7成以上為第3、4期患者，他們多是家中經濟支柱，除需面對病魔威脅，還得面臨頭頸部因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難、體重下降與營養不足等、以及隨之而來的經濟、心理、復健等壓力，一旦倒下整個家庭搖搖欲墜，陽光提供營養品幫助他們能夠維持體力以撐過前期治療，並提供定點及外展的復健服務以克服吞嚥困難、說話功能的障礙，幫助口友們站起來重拾這些家庭的未來希望。」
今年2月陽光基金會社工介入關懷，提供營養品補助、復健服務、支持團體及經濟補助等資源協助，幫助阿志一家生活逐漸穩定下來。父親節前夕，阿志表示：「感謝陽光讓我重新站起來！」儘管面臨癌病的考驗，身為一家之主的他依然堅強地面對，期盼為所愛的家人扛起未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58622
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