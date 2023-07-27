2027台灣電商出口有望破3千億！亞馬遜全球開店：中小企業是關鍵
亞馬遜全球開店今（27）日表示，跨境電子商務對台灣賣家來說是日益重要的商機，台灣B2C電商出口額於2022年已達到新台幣1570億，若台灣中小及微型企業加快透過電商拓展出口貿易的腳步，電商出口額將可望於2027年達3352億。
記者鄭妤安／台北報導
亞馬遜全球開店今日發布「台灣品牌，跨境全世界：台灣出口跨境電商發展趨勢與展望」報告，報告指出，跨境電子商務對台灣賣家來說是日益重要的商機，為應對COVID19疫情帶來的限制，台灣電商產業於2021年產值增幅達24.5%，顯著成長。
亞馬遜全球開店表示，電商為台灣中小及微型企業進入全球市場的重要管道，B2C電商目前是台灣第6大的出口類型，台灣B2C電商出口額於2022年已達到新台幣1570億，若台灣中小及微型企業加快其透過電商拓展出口貿易的腳步，電商出口額將可能於2027年達到新台幣3352億。
然而，儘管台灣有高達98.9%的企業為中小及微型企業，但其在2022年卻僅佔B2C電商出口額的35%，顯見中小及微型企業在跨境電商領域仍有較大的成長空間。
而企業在決定是否要從事跨境電商時，常面臨成本、法規、知識及能力四大層面挑戰，阻礙台灣電商發揮最大的潛力，不過亞馬遜全球開店仍認為，台灣電商依然存在很大的機遇。因此，提供財政支援減輕企業發展跨境電商的初期成本負擔、在數位貿易法規等合規問題提供諮詢支援，以及提供資源解決跨境物流高成本等三大行動，將是未來中小型企業發展跨境電商領域的關鍵。